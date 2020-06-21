حارس بارات دبي ضاحي خلفان: أعددت جيلاً من اليمنيين لو ذهبوا إلى صنعاء لجعلوها جنة الله في الأرض

تباهى نائب قائد شرطة دبي السابق، والذي يُطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقب حارس بارات دبي، ضاحي خلفان، بتدريب يمنيين على “السمع والطاعة” لحكم اليمن، زاعماً أنهم قد يجعلوا اليمن جنة الله في الأرض لو أعطيت لهم الفرصة!

وقال ضاحي خلفان، في تغريدة رصدتها “وطن”: ” والله إنني دربت جيل من اليمنيين الموجودين في الإمارات، لو ذهبوا إلى اليمن وحكموها لجعلوها جنة الجزيرة العربية”.

والله انني دربت جيل من اليمنيين الموجودين في الامارات.. لو ذهبوا الى اليمن وحكموها لجعلوها جنة الجزيرة العربية. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 21, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ألجموا حارس بارات دبي خلفان، مؤكدين أن الإمارات لا يمكن أن تقدم الخير لأي دولة، موجهين اتهامات لحكامها بإثارة الفتنة والحروب في المنطقة.

اليمن لليمنيين فقط واما من دربتهم فهم يعتبرون مرتزقة وسيكون ولائهم المطلق للامارات وليس لليمن ! — كاوي المرتزقة (@ali62276617) June 21, 2020

والله والله لو الإمارات العبرية المتحدة المتمثلة ب شيطان العرب بن زايد تترك اليمن وتكف عنها المؤامرات الخبيثة لكان اليمن بألف ألف خير — STabarak (@Saadeht1) June 21, 2020

الإمارات لا يخرج منها خير ، يخرج منها مصاصي دماء فقط — oms (@Omargradi18) June 21, 2020

بلد تحكمة القبيلة ويقدم فيه

الجاهل المنتمي لقبيلة

على المتعلم هذا فساد اداري واضح

كيف له ان يتقدم وكيف له ان

يكون دولة سنغافورة مثلا لاتملك ربع ثروات اليمن ولكن

هناك عقول وطنيه غلبت الوطن على الفرد فنهض الجميع — جنرال المنتصف (@sa12hh) June 21, 2020

اصبح من الصبح ياهندي — یاسین (@5I9PaY67xJRrgUy) June 21, 2020

ليش ماترسلهم للجزر الثلاث يحكمونها ويرجعونها جنه ويردوها للإمارات — Khalid (@Khalid60134340) June 21, 2020

علمتهم القواده وليس القياده صح ياخلفو — محمدعبدالرحمن (@f7kDhEhj4RjnGz7) June 21, 2020

الجدير ذكره، أن أول أمس الجمعة سيطرت قوات ما يعرف بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً على مبنى ديوان محافظة أرخبيل سقطرى في عاصمة المحافظة “حديبو”، حيث تواصل قتالها بين الحين والآخر لقوات الجيش اليمني متجاهلة وجود الحوثيين.