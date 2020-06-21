حارس بارات دبي ضاحي خلفان: أعددت جيلاً من اليمنيين لو ذهبوا إلى صنعاء لجعلوها جنة الله في الأرض
تباهى نائب قائد شرطة دبي السابق، والذي يُطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقب حارس بارات دبي، ضاحي خلفان، بتدريب يمنيين على “السمع والطاعة” لحكم اليمن، زاعماً أنهم قد يجعلوا اليمن جنة الله في الأرض لو أعطيت لهم الفرصة!
وقال ضاحي خلفان، في تغريدة رصدتها “وطن”: ” والله إنني دربت جيل من اليمنيين الموجودين في الإمارات، لو ذهبوا إلى اليمن وحكموها لجعلوها جنة الجزيرة العربية”.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ألجموا حارس بارات دبي خلفان، مؤكدين أن الإمارات لا يمكن أن تقدم الخير لأي دولة، موجهين اتهامات لحكامها بإثارة الفتنة والحروب في المنطقة.
الجدير ذكره، أن أول أمس الجمعة سيطرت قوات ما يعرف بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً على مبنى ديوان محافظة أرخبيل سقطرى في عاصمة المحافظة “حديبو”، حيث تواصل قتالها بين الحين والآخر لقوات الجيش اليمني متجاهلة وجود الحوثيين.