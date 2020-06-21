توكل كرمان “تمسح الأرض” بكرامة الرئيس اليمني وهذا ما قالته عن مؤامرة المحتل السعودي الاماراتي

هاجمت الناشطة اليمنية المعروفة توكل كرمان، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك بسبب إذعانه لتعليمات السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان، الأمر الذي أدى لإطالة أمد الحرب باليمن.

ونشرت كرمان، صورة للرئيس اليمني، وعلقت عليها في تغريدة رصدتها “وطن” قائلةً: “قلت عنه قبل ثلاثة أعوم مجرد أداة في يد المحتل السعودي الاماراتي للشرعنة لاحتلالهم للبلاد والوصاية عليها وتقسيمها إلى أوصال”.

قلت عنه قبل ثلاثة أعوم : مجرد أداة في يد المحتل السعودي الاماراتي للشرعنة لاحتلالهم للبلاد والوصاية عليها وتقسيمها إلى أوصال ، أقل مايقال عنه خائن لمصلحة الوطن العليا

لم يعد لدي شيء جديد لأقوله عنه pic.twitter.com/6OO4SuP1qy — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) June 20, 2020

وأضافت: “أقل ما يقال عنه خائن لمصلحة الوطن العليا، ولم يعد لدي شيء جديد لأقوله عنه”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة توكل كرمان، مؤكدين على أن الرئيس اليمني أحد أسباب استمرار الحرب في اليمن.

لا والله هو بليد من نفسه — pissed off (@yemeniz1) June 20, 2020

ايوالله طلع كلامك مزبوط . وكل كلمه كنتي تكتبيها طلعت حقيقية ، إحنا اللي كنا على نياتنا و أغبياء — 🇾🇪 (@marwan_ye) June 20, 2020

يجب طرد الاحتلال السعودي الإماراتي — ⁦🇾🇪⁩إلياس العامري🇾🇪Elias araf⁦🇱🇾⁩ (@Eliasaraf) June 20, 2020

عاجل

الرئيس اليمني يخرج عن صمته

ويطلب بتغير المكيف يقول الوضع في الرياض حرر — ̨ڣــڅۡــٰا̍مۘــۃ🇾🇪🇰🇼 ڀــمۘــٰا̍نۨــې (@DoLUNJ19HkuR2XP) June 20, 2020

ويقيم في الأراضي السعودية، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى جانب العديد من قيادات حكومته منذ بدء عاصفة الحزم في مارس 2015.

وانتقلت حكومة هادي المستقيلة إلى العاصمة السعودية الرياض، وباتت تمارس مهامها الكاملة هناك، إضافة لقيادات الأحزاب السياسية المنطوية تحت لوائها وأعضاء في مجلسي النواب والشورى، وقيادات عسكرية وحكومية ورجال أعمال، وكلهم يتبعون الارادة السعودية في اتخاذ القرار تجاه اليمن.ش