كان في طريقه للأردن.. الأمير علي بن الحسين ينعي الأسطورة أحمد راضي ويكشف التفاصيل

أحدثت وفاة نجم الكرة العراقية الأسطورة أحمد راضي بفيروس كورونا المستجد، صدمة كبيرة في أوساط الرياضة العربية وبين المشاهير والمسؤولين بالوطن العربي.

أعلنت السلطات العراقية، الأحد، وفاة أحمد راضي، أحد أبرز الأسماء بعالم كرة القدم بتاريخ البلاد، بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد.

ونعى المئات من مشاهير الرياضة والفن والسياسة “راضي” وكان ضمن أبرز الناعين الأمير الأردني علي بن الحسين.

وقال الأمير الأردني ورئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إن اللاعب العراقي الكبير و”نجم الكرة العربي”، أحمد راضي، توفي وهو في طريقه إلى المملكة لتلقي العلاج من مضاعفات فيروس كورونا.

رحم الله الأخ و الصديق النجم العربي الكبير أحمد راضي الذي كان في طريقه الى عمان لتلقى العلاج من مضاعفات فايروس كورونا. لقد فقدنا هامة رياضية نفخر و نعتز بها و مثالا بأخلاقه و عزيمته. تعازينا الحارة لعائلته و لشعب العراق و الوطن العربي و يلهمنا العلي القدير الصبر و السلوان pic.twitter.com/afKtGWhPe0 — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) June 21, 2020

ودون ما نصه:”رحم الله الأخ والصديق النجم العربي الكبير أحمد راضي الذي كان في طريقه الى عمان لتلقى العلاج من مضاعفات فايروس كورونا. لقد فقدنا هامة رياضية نفخر ونعتز بها ومثالا بأخلاقه وعزيمته. تعازينا الحارة لعائلته ولشعب العراق والوطن العربي ويلهمنا العلي القدير الصبر والسلوان”.

وكانت وزارة الشباب والرياضة العراقية، قد أعلنت وفاة اللاعب العراقي، في بيان قالت فيه: “بسم الله الرحمن الرحيم.. إن الابرار لفي نعيم.. صدق الله العظيم.. احمد راضي في ذمة الله.. بقلوب مفجوعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى الملاك المتقدم وموظفو وزارة الشباب والرياضة نجم الكرة العراقية اللاعب الدولي السابق احمد راضي الذي غادرنا اليوم الى رحمة الله عند مليك مقتدر عقب اصابته بجائحة كورونا.. رحم الله الفقيد بواسع رحمته والهم اهله ومحبيه وجمهوره الصبر والسلوان.. وانا الله وانا اليه راجعون”.

ويذكر أن راضي البالغ من العمر 56 عاما دخل المستشفى بالعاصمة العراقية، بغداد، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا الجديد في الـ13 من يونيو الجاري.

نجم الكرة العراقية سطع تسمه في الثمانينيات حيث كان أول لاعب عراقي يسجل هدفا في بطولة كأس العالم 1986 واختير كأفضل لاعب آسيوي في العام 1988.