فضيحة تهز السعودية.. “شاهد” مشهور يستغل القاصرات وهذا ما يفعله بهن بعد تصويرهن بمشاهد خادشة للحياء

ألقت السلطات السعودية، مساء الجمعة، القبض على مقيم يحمل جنسية عربية، قام باستدراج قاصرات وتصويرهن بمشاهد خادشة للحياء.
جاء ذلك في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة، حيث قالت في تعليق على صورتين نشرتهما: “القبض على مقيم من (الجنسية العربية) قام باستدراج القاصرات واستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة للحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.. تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة..”
ونشرت إمارة مكة تغريدتها مستشهدة بوسم “مشهور يستغل القاصرات” الذي أثار تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثارت فضيحة مشهور يستغل القاصرات موجة غضب دفعت الامير سطام بن خالد آل سعود للتعليق قائلاً :” ما يقوم به هذا الشخص مع القاصرات يستحق عليه العقاب ليكون عبرة لغيره أما رسالتي للأب والأم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) أين أنتم من متابعة الأبناء وإرشادهم للطريق الصحيح”.
وفي سياق متصل، كشفت السلطات السعودية، الأسبوع الماضي، عن تفاصيل تتعلق بإعداد وافدين لاستراحتين للاستخدام بـ”أغراض الرذيلة” في حي المناخ جنوب العاصمة، الرياض.
وقال العقيد شاكر التويجري، المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: “الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على وافدين من الجنسية البنجلاديشية أعدّا استراحتين في حي المناخ جنوب الرياض لأعمال الرذيلة مع عاملات منزليات..”