فضيحة تهز السعودية.. “شاهد” مشهور يستغل القاصرات وهذا ما يفعله بهن بعد تصويرهن بمشاهد خادشة للحياء

ألقت السلطات السعودية، مساء الجمعة، القبض على مقيم يحمل جنسية عربية، قام باستدراج قاصرات وتصويرهن بمشاهد خادشة للحياء.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة، حيث قالت في تعليق على صورتين نشرتهما: “القبض على مقيم من (الجنسية العربية) قام باستدراج القاصرات واستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة للحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.. تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة..”

#شرطة_منطقة_مكة:

القبض على مقيم من ( الجنسية العربية ) قام باستدراج القاصرات واستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة للحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي

.. تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى #النيابة_العامة.

.#مشهور_يستغل_القاصرات pic.twitter.com/3SAvCsdWOI — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) June 19, 2020

ونشرت إمارة مكة تغريدتها مستشهدة بوسم “مشهور يستغل القاصرات” الذي أثار تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت فضيحة مشهور يستغل القاصرات موجة غضب دفعت الامير سطام بن خالد آل سعود للتعليق قائلاً :” ما يقوم به هذا الشخص مع القاصرات يستحق عليه العقاب ليكون عبرة لغيره أما رسالتي للأب والأم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) أين أنتم من متابعة الأبناء وإرشادهم للطريق الصحيح”.

ما يقوم به هذا الشخص مع القاصرات يستحق عليه العقاب ليكون عبرة لغيره أما رسالتي للأب والأم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) أين أنتم من متابعة الأبناء وإرشادهم للطريق الصحيح#مشهور_يستغل_القاصرات — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) June 18, 2020

شوفو لنا حل مع العينات الساقطه ذي

لازم ردع وتأديب ونبيه يكون عبره لغيره



ولا الي يجي بشي حرام وشاذ و مخالف للعادات

ويستغل سب الناس بشكاوي #مشهور_يستغل_القاصرات — متعب المطيري (@m_pp1414) June 20, 2020

بس انا مليت وكليوم متحرش ومغتصب وبيدوفيلي ومحد قاعد ياخذ الموضوع بجديه وفجأه يجونك يبررون له! الذكر يطلع من جريمته البشعه بسرعه لو بنت ماخلوها بحالها واكبر دليل عندنا هند القحطاني ماسوت شي بس محد خلاها بحالها كنها سوت جريمه بس لانها امرأه حرّه استروا عليه👇🏼#مشهور_يستغل_القاصرات pic.twitter.com/97TeG6GKv2 — Batwoman ♀ (@SadBadFack) June 18, 2020

#مشهور_يستغل_القاصرات

انتبهو لبناتكم ضفت بنت سناب ياقلبي صغيره خامس ابتدائي ياعمري كتكوته تقول تكفين صيري ماما.

ابوها يراسل بنات وامها يوم كشفته صارت تراسل شباب تعوض اهتمام زوجها تاركها والضحيه لاهين عنها جايه تدور عندي حنان لو تلقا اب غير ابوها راحت معك شذنبها طفله بريئه 😭 — أحساس أنثى (@gogonice2222) June 20, 2020

#مشهور_يستغل_القاصرات



اتمنى اسمع تم القبض عليه لان مب لهدرجه وصلت فيه مواصيل انه يستغل القاصرات ويصورهم !! وبعد هذا التطبيق مشكله وكله مصخره وقلة حياء وللاسف وين اهل هالبنات الصغار ليش مايراقبونهم ان شاءالله نسمع يلغون هذا التطبيق عن غريب 💔😭😢 pic.twitter.com/KeM9vzN3wu — يارب ارزقني (@yarab1102) June 18, 2020

وفي سياق متصل، كشفت السلطات السعودية، الأسبوع الماضي، عن تفاصيل تتعلق بإعداد وافدين لاستراحتين للاستخدام بـ”أغراض الرذيلة” في حي المناخ جنوب العاصمة، الرياض.

وقال العقيد شاكر التويجري، المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: “الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على وافدين من الجنسية البنجلاديشية أعدّا استراحتين في حي المناخ جنوب الرياض لأعمال الرذيلة مع عاملات منزليات..”