كاتب ليبي بارز يتوعد السيسي إن تدخّل في ليبيا: “سنؤدبك أيّها السفاح .. سيادتنا مسألة حياة أو موت”

توعّد الكاتب والناشط السياسي الليبي البارز إبراهيم قصودة بتأديب “السفّاح” عبدالفتاح السيسي حال تنفيذ تهديده بالتدخل عسكرياً في ليبيا.

وقال الكاتب الليبي إنّ السيسي يصدر عجزه و فشله في تأمين مياه النيل لمصر بأنّ سرت والجفرة خط أحمر. مضيفاً: “سنؤدب سفاح القاهرة وان سيادة ليبيا و تطهير ارضيها هي بمثابة حياة او موت”.

السفّاح #السيسي يصدر عجزه و فشله في تامين مياه النيل لمصر بان #سرت و #الجفرة خط احمر سنؤدب سفاح #القاهرة وان سيادة #ليبيا و تطهير ارضيها هي بمتابة حياة او موت . — ابراهيم قصودة 🇱🇾🇾🇪 (@EbrahimGasuda) June 20, 2020

وقال في تغريدةٍ ثانية: “باذن الله سوف نؤدب ابو الخطوط الحمراء ده و نجعلها معركة المغرب الكبير امام جحافل غزو محور الشر العربي. باذن الله النصر لنا وما النصر الا من عند الله سنخوض معكم معركة استنزاف فأنتم بين فكي كماشة غزة العزة و ليبيا الجهاد” .

باذن الله سوف نؤدب ابو الخطوط الحمراء ده و نجعلها #معركة_المغرب_الكبير امام جحافل غزو محور الشر العربي باذن الله النصر لنا وما النصر الا من عند الله سنخوض معكم معركة استنزاف فأنتم بين فكي كماشة #غزة العزة و #ليبيا الجهاد . — ابراهيم قصودة 🇱🇾🇾🇪 (@EbrahimGasuda) June 20, 2020

وطالب “قصودة” تونس و الجزائر و المغرب و موريتانيا ان يستعدوا و يرموا خلافاتهم من خلفهم .

وأضاف: “محور الشر العربي يقذف لنا اشرار أكبادهم لاقتحام بوابتكم الشرقية ! فلا عزة و لأشرف و لا كرامة الا برد المعتدي الغاشم على أعقابه ليكون درساً و عبرة تفتخر به امتنا”.

على اهلنا في تونس و الجزائر و المغرب و موريتانيا ان يستعدوا و يرموا خلافاتهم من خلفهم هاهوا محور الشر العربي يقذف لنا اشرار أكبادهم لاقتحام بوابتكم الشرقية ! فلا عزة و لأشرف و لا كرامة الا برد المعتدي الغاشم على أعقابه ليكون درساً و عبرة تفتخر به امتنا — ابراهيم قصودة 🇱🇾🇾🇪 (@EbrahimGasuda) June 20, 2020

وقال الكاتب الليبي: “بدعم من محور الشر العربي كتائب السيسي تسعى لتقسيم شرق ليبيا ، مرحب بالجنة جت تدنى …”.

بدعم من محور الشر العربي كتائب #السيسي تسعى لتقسيم شرق #ليبيا ، مرحب بالجنة جت تدنى … — ابراهيم قصودة 🇱🇾🇾🇪 (@EbrahimGasuda) June 20, 2020

ولوّح رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي اليوم السبت بالتدخل عسكرياً في ليبيا .

وقال السيسي في كلمةٍ له خلال تفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية إن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية . حسب زعمه

واعتبر “السيسي” أنّ تجاوز سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر.

وزعم رئيس النظام المصري أن أي تدخل مصري في ليبيا يهدف لتأمين الحدود وحقن دماء الشعب الليبي.

وقال ان جاهزية القوات المصرية للقتال باتت أمرا ضروريا.

وأعلن “السيسي” إن نظامه سيقوم بتدريب وتسليح القبائل الليبية.

وادّعى أن جيشه لن ييكون “غزاة وليس لدينا أي أطماع في ليبيا”.حسب تعبيره

وقال السيسي لعدد من الطيارين من القوات الجوية والقوات الخاصة في القاعدة “كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا”.

وأضاف “الجيش المصري جيش قوي صحيح، ومن أقوى جيوش المنطقة صحيح، لكن هو جيش رشيد، جيش بيحمي مش بيهدد، جيش بيأمن مش بيعتدي، دي استراتيجيتنا ودي عقائدنا… اللي مبتتغيرش”.

وتعليقاً على تهديدات السيسي بالتدخل العسكري في ليبيا، رآى مغرّدون عرب أنّ الإمارات والسعودية تريدان توريط الجيش المصري في المستنقع الليبي، وجعله يصطدم بتركيا هناك، عبر تمويل التدخل.

ويأتي ذلك في وقت تعثرت فيه مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، حيث أعلنت مصر، الجمعة، أنها طلبت من مجلس الأمن التدخل لحل الأزمة.