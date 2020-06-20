عميد سابق بالمخابرات القطرية يصف السيسي بـ”الأهبل” بعد أن هدد بالتدخل العسكري بليبيا

علق العميد السابق في المخابرات القطرية، شاهين السليطي، على التهديدات التي أطلقها الرئيس المصري بالتدخل العسكري في ليبيا، عبر تغريدة له بموقع التواصل تويتر.

وقال السليطي في تغريدته التي أرفق بها مقطع فيديو مقتطف من تصريحات السيسي ورصدتها “وطن”: “الأهبل السيسي يهدد بالتدخل العسكري في ليبيا، وهو لديه مشكلة كبرى تتهدد أمنه القومي وهي “سد النهضة الإثيوبي، ويفتح له جبهة هو في غنى عنها للهروب من هذه الأزمة التي تضر أمن المياه والزراعة لأنه خان الشعب المصري وتنازل عن حصة مصر من المياه”.

الاهبل #السيسي يهدد بالتدخل العسكري في ليبيا وهو لديه مشكلة كبرى تتهدد امنه القومي وهي #سد_النهضة_الإثيوبي !! ويفتح له جبهة هو في غنى عنها للهروب من هذه الازمة التي تضر أمن المياه والزراعة لانه خان الشعب المصري وتنازل عن حصة مصر من المياه pic.twitter.com/io0DrC7z8Q — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) June 20, 2020

وقال الرئيس المصري في مقطع الفيديو المتخذ من كلمته اليوم ونشره السليطي: “إن الدولة المصرية باتت تتوفر لها الشرعية، سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة حق الدفاع عن النفس، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي “مجلس النواب”.

وتابع السيسي في حديثه: “وستكون أهدافه، أولاً حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة، الثاني: “سرعة دعم الأمن والاستقرار في ليبيا باعتباره جزء لا يتجزء من امن واستقرار مصر والمنطقة العربية”.

وأثارت تغريدة السليطي عبر تويتر ردود أفعال عديدة من قبل المتفاعلين عبر الموقع، والذين انتقدوا الأداء السياسي للرئيس المصري، وما يقدم عليه من خطوات غير منطقية، حيث بالتزامن مع خطر استراتيجي كبير من الجنوب وما يتسبب به سد النهضة الإثيوبي، يهرع السيسي بقواته نحو الغرب باتجاه ليبيا.

تخبط وواضح لدى الخسيسي منذ قرابه اسبوعين رفض مقابله حفتر ويواجه شعبه مشكله سد النهضه وهو لم يبالي لذلك واكتفى انه سوف يلجأ للمحكمه الدوليه والام يهدد بتدخل عسكري ( باي باي مصر مع السلامه ) — Thani alzarraa (@Thani1978) June 20, 2020

كفاية مياه الامطار…لازم نصلي ٢٠ ركعة استسقاء كل يوم ابتداء من اليوم ولازم تكون في جماعة😂 والله حاجة تحزن..اللي يحزن ان الغالبية العظمي من الناس اصبحوا كقطيع المواشي اللي لغوا عقولهم: ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلونننننننننننننن — Marc budoin (@Marcbudoin) June 20, 2020

وتأتي هذه التصريحات للرئيس المصري عقب سلسلة هزائم تلقتها قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، المدعومة إماراتياً ومصرياً وفرنسياً، على يد قوات حكومة التوافق الوطني المدعومة تركياً، بتحرير كامل محيط العاصمة الليبية، ووصول قوات حكومة التوافق على أعتاب مدينة سرت الليبية وتجهيزهم لتحريرها.