صالح الجسمي يتناقش مع مودل شمس حول “المايوه”.. ويُهدد بصور عارية!!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مثير للجدل للإعلامي الإماراتي صالح الجسمي مع المودل العراقية شمس.

وظهر الجسمي ومودل شمس بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهما يتعاتبان بعد فصل كبير من المشاكل بينهما، فتقول شمس له: “شفيك تدور مشاكل معاي؟”، فيرد عليها قائلاً: “إنتي ماتعقلين؟ شنو فيك؟”.

وتقوم مودل شمس بسؤاله عن سبب هجومه المُستمر عليها، فيُجيب الجسمي أن السبب ملابسها في البحر، فترد: “لابسة نفس حق المحجبين، أشوف غيري يطلع بمايوه وماسويت شي”، فيجيب: “والله سويت، اقضوا حوائجكم بالكتمان”، ثم يتوعدها بمفاجأة في الأيام القادمة مؤكداً لها: “هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة”.

وفي وقت لاحق، توعد صالح الجسمي بملاحقة الحسابات الفنية التي قامت بنشر عدة صور قالوا أنها تعود له، وهو برفقة الفنانة اللبنانية قمر والموديل العراقية شمس في أحد الكازينوهات في لندن.

وقال في تغريدة رصدتها “وطن”: “السلام عليكم،، سأبدأ سلسلة التغريدات هذه عن حساب الفضائح الجنسية والإبتزاز #شنينة والذي بدأت منذ شهر فبراير الماضي باكتشاف خيوط المتورطين فيه بأسمائهم والدول التي يقيمون فيها وجنسياتهم وأرقام هواتفهم وصور بطاقات هويتهم أو جوازاتهم، فلا مجال عندي لمبتز حتى وإن كان يملك ما يسيء لي.

السلام عليكم،، سأبدأ سلسلة التغريدات هذه عن حساب الفضائح الجنسية والإبتزاز #شنينة والذي بدأت منذ شهر فبراير الماضي باكتشاف خيوط المتورطين فيه بأسمائهم والدول التي يقيمون فيها وجنسياتهم وأرقام هواتفهم وصور بطاقات هويتهم أو جوازاتهم، فلا مجال عندي لمبتز حتى وإن كان يملك ما يسيء لي. — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) June 19, 2020

وأضاف في تغريدة أخرى: “عندما إنتشر خبر حول حبسي بادر الحساب بفبركة محادثة على أنها بيني وبين الفنانة #قمر_اللبنانية ثم نشروا صورة مفبركة على أنها لي في أحد كازينوهات #لندن ، ولكن بعد إعلان #موديل_شمس العراقية الحرب عليهم وبعد ظهوري معها في سنابها البارح وأنا تعمدت ذلك إختفت كل البوستات بحقي وبحق شمس.”

عندما إنتشر خبر حول حبسي بادر الحساب بفبركة محادثة على أنها بيني وبين الفنانة #قمر_اللبنانية ثم نشروا صورة مفبركة على أنها لي في أحد كازينوهات #لندن ، ولكن بعد إعلان #موديل_شمس العراقية الحرب عليهم وبعد ظهوري معها في سنابها البارح وأنا تعمدت ذلك إختفت كل البوستات بحقي وبحق شمس. — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) June 19, 2020

وتابع: “ماذا ينفع الآن ولم كل التوسلات بالهدوء والصفح والإعتذار، لدينا كل إيصالات التحويلات وكل المحادثات وأيضاً لدينا فيديوهات وصور عارية لإحدى مديرات الحساب وتم تسليمها للجهات الأمنية، خطواتنا القادمة ستكون بالكتمان وبطريقة قانونية ولا شي للإعلام إلا بعد الختام وسقوط العصابة في ٣ بلدان”.

ماذا ينفع الآن ولم كل التوسلات بالهدوء والصفح والإعتذار، لدينا كل إيصالات التحويلات وكل المحادثات وأيضاً لدينا فيديوهات وصور عارية لإحدى مديرات الحساب وتم تسليمها للجهات الأمنية، خطواتنا القادمة ستكون بالكتمان وبطريقة قانونية ولا شي للإعلام إلا بعد الختام وسقوط العصابةفي ٣ بلدان. — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) June 19, 2020

الجدير بالذكر أن قضية الجسمي مع شمس بدأت حين ظهرت الأخيرة في فيديو خادش للحياء ، مما أدى إلى تقديم الجسمي بلاغاً في شرطة الشارقة مطالباً بإحترام قدسية شهر رمضان والإلتزام بعادات أهل الإمارات.

وهو ما فعله أيضاً مع الفنانة المغربية مريم حسين، بعد تقديمه بلاغ يتهمها بهتك العرض بالتراضي، إثر رقصها في حفل ليلة رأس السنة 2018 في دبي وتصويرها الحفل ونشره في حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن انتشار مقاطع تم التقاطها لها في ذلك الحفل وهي ترقص مع مغني الراب “تايغا”.