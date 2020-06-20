سائق “دليفري” مصري.. كان يوصل الطلبات وفوقها فيروس “كورونا” هدية!!

تناقلت وسائل إعلام محلية مصرية اليوم السبت، قصة عامل توصيل طلبات للمنازل، قام بنقل عدوى فيروس كورونا لأكثر من 10 أسر من مناطق سكنية مختلفة من محافظة السويس المصرية.

وبحسب مصدر طبي أوضح بأن عامل توصيل طلبات للمنازل، ما يعرف “بالدليفري”، تأكدت إصابته بفيروس كورونا بالسويس، وبعد نقله لإحدى مستشفيات العزل، اعترف بأنه نقل العدوى دون قصد لـ10 أسر، إثر توصيل الطلبات إليهم في منازلهم، في مناطق سكنية مختلفة من المحافظة.

وتابع المصدر الطبي بأنه وبعد دخول العامل لمستشفى العزل بأيام، تأكدت إصابة أفراد عدد من الأسر بفيروس كورونا، وقال هؤلاء المصابون لمسئولي التقصي بمديرية الصحة، بأنهم على ثقة بأن العدوى انتقلت إليهم من عامل الدليفري الذي كان يوصل الطلبات.

وأكد مصدر طبي مصري بمستشفى العزل بأن عدداً من عمال التوصيل للمنازل “الدليفري” بالمحافظة “السويس”، ثبتت إصابتهم بالفيروس “كوفيد19″، وبالتأكيد هم تسببوا في نقل العدوى لغيرهم من المواطنين.

وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة السويس المصرية إصابة 30 حالة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد19″، داخل المحافظة، ليصل إجمال المصابين فيها كلياً، 150 حالة إصابة مؤكدة.

وتشهد كامل المحافظات المصرية حالة من حظر التجول الجزئي الممتد طوال ساعات الليل، وإلغاء التجمعات البشرية وإغلاق المحال التجارية، ضمن جملة إجراءات تتخذها السلطات المصرية لمكافحة فيروس كورونا “كوفيد19” والذي يتسبب بأزمة عالمية حذرت منظمة الصحة العالمية بأنها دخلت في مرحلة الخطر، خاصة بعد دخول الفيروس لذروته الثانية خلال الفترات الحالية والمقبلة.

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