كويتي يدهس فتاة ويطلق كلباً مفترساً عليها
كويتي يدهس فتاة ويطلق كلباً مفترساً عليها
حياتنا

جريمة بشعة تهزّ الكويت .. شاب يُطلق كلباً مفترساً على فتاة ثمّ يدهسها بمركبنته حتى الموت!

كتب وطن
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أفادت حسابات كويتية بمقتل فتاة دهساً بشكلٍ متعمد في منطقة “أبوفطيرة” فيما فرّ السائق الذي يُعتقد أنّه مواطن كويتي .

وبحسب المعلومات التي وردت الى مباحث الأحمدي، فإن المتهم وحتى يتمكن من تنفيذ جريمته اطلق كلبا مفترسا باتجاه الفتاة وتمكن الكلب من طرح الفتاة أرضا ليقوم الجاني بتنفيذ جريمته.

ونقلت المجني عليها الى مستشفى العدان ولفظت انفاسها الاخيرة هناك.

ولاحقاً ذكر حساب “جرائم ومحاكم” الكويتي بضبط القاتل “35 عاماً”، في منزله بمنطقة “” .

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن الجاني اعترف بالواقعة وجار إحالته الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه.

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  1. Saif يقول

    اعتقد ان لديه جينات مصريه .. أغلب الكوايته متزوجين مصريات .. ثم ايرانيات ثم هنود ثم شوام .. مخلطين بالخلاط .. شعب عجيب .. نادر ما تجد كويتي أصلي

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