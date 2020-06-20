جريمة بشعة تهزّ الكويت .. شاب يُطلق كلباً مفترساً على فتاة ثمّ يدهسها بمركبنته حتى الموت!

أفادت حسابات كويتية بمقتل فتاة دهساً بشكلٍ متعمد في منطقة “أبوفطيرة” فيما فرّ السائق الذي يُعتقد أنّه مواطن كويتي .

وبحسب المعلومات التي وردت الى مباحث الأحمدي، فإن المتهم وحتى يتمكن من تنفيذ جريمته اطلق كلبا مفترسا باتجاه الفتاة وتمكن الكلب من طرح الفتاة أرضا ليقوم الجاني بتنفيذ جريمته.

ونقلت المجني عليها الى مستشفى العدان ولفظت انفاسها الاخيرة هناك.

ولاحقاً ذكر حساب “جرائم ومحاكم” الكويتي بضبط القاتل “35 عاماً”، في منزله بمنطقة “القرين” .

مباحث مبارك الكبير يتحرون عن شاب يرجح أنه مواطن قتل فتاة دهسا بمركبته الأميركية في «أبو فطيرة»



• أطلق عليها كلبا مفترسا لدى توجهها إلى منزلها تسبب بطرحها أرضا ثم دهسها وهرب#الكويت #جرائم_الكويت — جرائم ومحاكم (@cckwt) June 20, 2020

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• مواطن يبلغ 35 عاما ألقي القبض عليه بمنزله في «القرين»



• التحقيق جار معه لكشف ملابسات الواقعة قبل إحالته إلى النيابة#الكويت #أخبار_الكويت — جرائم ومحاكم (@cckwt) June 20, 2020

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن الجاني اعترف بالواقعة وجار إحالته الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه.