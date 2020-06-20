بعد عودتها إلى الإمارات .. هل منعت الكويت دخول الفنانة الإماراتية بدرية أحمد لأراضيها!؟

ردّت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد على ما يتداول حول منعها من دخول الكويت بعد عودتها الى الإمارات .

وقالت بدرية أحمد في تصريحات تلفزيونية إنّ الحديث عن منعها من دخول الكويت “مجرد شائعة ليس لها أي أساس من الصحة”

وبررت السبب الرئيس في عودتها إلى الإمارات هو أولادها: “عيالي كبروا ولازم يكونوا وسط أهاليهم.. بس ما في أي شيء ثاني الكويت هي ديرتي الثانية وأهلها هم أهلي قبل كل الناس”.

وقالت: “في فنانين انصدمت منهم عشان بيقولولي إني ممنوعة من دخول الكويت.. شلون ممنوعة أنا طلعت من الكويت بدون أي شيء قضائي حتى أنا طلعت وعيالي ضلوا سنتين بالكويت وبعدين رجعوا الإمارات “.

وحول إمكانية ارتدائها للحجاب مرة أخرى، قالت :”الحجاب فيه طمأنينة وراحة.. وهذا الشيء الله هو اللي يقدره.. وأكيد في نية ألبسوا تاني بس ما بعرف متى”.

وفي أواخر شهر اكتوبر 2019، خلعت بدرية أحمد، حجابها، الذي ارتدته في مايو من نفس العام، ونشرت فيديو عبر “سناب شات”، ظهرت فيه دون حجاب، إذ أطلت بشعرها الأشقر ومكياجها الكامل.

وقبل أيام، نشرت بدرية أحمد فيديو أثار جدلاً واسعاً بتصريحها حول فتيات السعودية.

وقالت بدرية: “السعوديات كلامهن كتير حلو، من زمان وايد أحبهم، أصدقائي وحبايبي وأموت عليكم”.

وبالغت بدرية حين تمنت أن تكون ذكراً من أجلهن قائلة: “البنات السعوديات فيهم دلع وجمال وأخلاق، يثيرون الجنون، خاصة حين يتحدثون، ياليت الله خلقني ذكراً لأتزوج 4 سعوديات، فتيات حلوات وقويات”.

وتابعت بدرية: “أنا أتمنى أن يتزوج أبنائي من سعوديات، أقسم أن هذه أمنيتي، وأن ينجبوا لي حفيدة سعودية تقول لي يالبى قلبك وعيونك”.

وخوفاً من غضب الإماراتيات، قالت بدرية: “أنا أحب بنات بلادي وأعزهم وأحترمهم، لكن السعودية غير، صدقوني كل بنات الخليج تاج على راسي”.