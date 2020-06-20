الكويتي مصعب الفليكاوي يثير غضب المتابعين بفيديو مع فتاة وهما عُراة في السرير!

فجر مقطع فيديو للكويتي المهاجر والمقيم في كندا مصعب الفليكاوي موجة غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بطريقة صادمة عبر “سناب شات”.

وظهر بالفيديو المتداول الذي قامت “وطن” برصده، مصعب الفليكاوي، وهو جالس بجانب فتاة عارياً، وعلى فمه آثار أحمر الشفاه، وتقوم تلك الفتاة بالصراخ فجأة: “مصعب، ماذا تفعل هنا، لماذا أنت عاري؟”، فيرد عليها قائلاً: “أنتي زوجتي، أمس تزوجنا”، مرفقاً الفيديو بتعليق: “ألحين شلون بقنعها بالله”.

كويتي يثير الجدل عبر السناب بتصوير زوجته بوضع غير لائق pic.twitter.com/pQamB7WQNe — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) June 19, 2020

وفي المقطع نفسه يقوم “الفليكاوي” بتحريك الكاميرا، فتصرخ الفتاة بسبب ظهوره عارياً، ليؤكد لها أنها وحدها تراه، وأن المتابعين لا يشاهدون جسده العاري، وتظهر هي بوضع غير لائق على السرير.

ونفى “الفليكاوي” في تعليقه الفيديو المتداول له أن تكون الفتاة التي ظهرت معه في المقطع زوجته .

وأثار الفيديو غضب الناشطين الذين أكدوا أن الفيديو يعود حقاً للمعارض الكويتي مصعب الفليكاوي، ووصفوه بـ”الديوث” بسبب تصويره هذا الفيديو.

استاذ موجز هذا مصعب الفيلكاوي كويتي لاجئ في كندا والي معه صديقته جسي اوباما وهو مسوي فيها مقلب انا متابعه من بدايته وامس سوت هي فيه مقلب العن من مقلبه فيها للتوضيح ليست زوجته — ناصر بن مهناء بن قشعم (@nasseer38802071) June 19, 2020

معارض كويتي موجود في كندا — badr (@xxhxx7777) June 19, 2020

هذا معارض كويتي له سنين بكندا ويسب الخليج والكويت مسوي اثارة جدل من الزبالة — Filpe (@zrpsl) June 19, 2020

وتبرأ كويتيون من تصرفاته، فكتب أحدهم: “مو محسوب كويتي”، وتساءل آخر: “الكويت الى اين؟”.

الكويت الى اين؟ — Arabian Saluki (@ArabianSaluki) June 19, 2020

مو محسوب كويتي — محمد الحبيب (@mohamedalhabiib) June 19, 2020

وكانت المدونة الكويتية ريم الشمري، قد هاجمت مصعب الفليكاوي، بعدما قام بالإساءة إلى أمير الكويت بحجة الدفاع عنها.

واتهمت ريم “الفليكاوي” بأنه استغلها ليحقق مشاهدات عبر اليوتيوب، على حساب قضيتها.

ووجهت ريم رسالة صارمة له قائلة: “حاولت أن تشمل قضيتي بقضيتك، والجميع يعرف أنك هاجرت إلى كندا بسبب مشكلة فردية وليس مشكلة مع الكويت، واستغليت قضيتي لمهاجمة الكويت وحكام الكويت وشيوخ الكويت، هم تاج راسنا وتاج راسك وبدونهم نضيع”.

يُذكر أن محكمة الجنايات بالكويت كانت قد أصدرت العام الماضي، حكما غيابيا بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ للمحقق السابق بحق مصعب الفيلكاوي عن تهمة إشاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد.

وتعد هذه الدعوى واحدة من دعاوى عدّة مقامة من الحكومة وأشخاص ضد الفيلكاوي الذي هاجر إلى كندا وحصل على حق اللجوء السياسي فيها، وبدأ بالحديث عبر برنامجي انستغرام و سناب شات منتقدا الأوضاع السياسية في البلاد.

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