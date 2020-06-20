الكويتيون رفضوا زيارة راشد الغنوشي قبل أن تتم.. مرزوق الغانم “يعتذر” وهذا ما قاله بعد أن دعا نظيره التونسي لزيارة الكويت!

علق رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، على الدعوة التي وجهها لرئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، بزيارة الكويت بعدما أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الكويتي لانقسام الكويتيين حولها.

وقال الغانم في بيان أصدره أمس الجمعة حسب ما أطلعت “وطن”، إن دعوته لرئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، كانت “بروتوكولية، ولا مجال حاليًا أو في المستقبل المنظور تفعيلها وتلبيتها”.

وأوضح الغانم، في بيان عبر موقع مجلس الأمة، أن دعوته للغنوشي ليست “جديدة”، لكنها تمت على هامش اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في 8 فبراير شباط الماضي بالعاصمة الأردنية عمان، التي عُقدت لمواجهة “صفقة القرن”.

وأشار الغانم إلى أنه أرسل رسالة خطية بروتوكولية في اليوم التالي، مُرجحًا أنه ربما حدث التباس بسبب تأخر تسليم الدعوة إلى الغنوشي من قبل السفير الكويتي في تونس.

وقال الغانم إنه عادة ما يوجه دعوات لزيارة الكويت في مقابل دعوات بروتوكولية يتلقاها “ولا يمكن أن تستثنى تونس أو أي دولة أخرى”.

وأكد الغانم أن “توجهات” الغنوشي لا تمثل توجهاته، منوها أنه باعتباره رئيسًا لمجلس الأمة يوجه دعوة لرئيس أي برلمان بصفته وليس لشخصه أو توجهه السياسي، حسب قوله.

واعتبر رئيس مجلس الأمة الكويتي أنه “ليس من الحصافة أو النضج” أن يقصر دعواته لرؤساء البرلمانات “على هوية توجهاتهم السياسية وما يروق له منها”.

وأثار الحديث عن دعوة الغنوشي لزيارة الكويت جدلا كبيرًا داخل البلاد، وسط حالة من الانقسام تجاهها، فيما أنطلق الذباب الالكتروني للتطاول على الغنوشي وجماعة الاخوان المسلمين، ولمز رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم.

لا اعتراض على دعوة #راشد_الغنوشي الشخصية القيادية في حركة الإخوان المسلمين ورئيس مجلس النواب في تونس العزيزة..

الاعتراض على دعوة من أعلن دعمه وتأييده لطاغية العراق عندما غزا وأحتل الكويت عام1990، ولم يعتذر عن ذلك الموقف"القبيح"!



لذلك على"المرحبين"بزيارته أن يعوا بأن للوطن كرامة! — صالح محمد الملا (@SalehAlmulla) June 17, 2020

أسجل إعتراضي التام على إستضافة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الذي كان له مواقف ظالمة وسيئة جداً بحق الكويت خلال الغزو العراقي الغاشم بتأييده للطاغية صدام حسين، فإن دعوته مرفوضة ويتطلب العمل على إلغائها وذلك إكراماً لبلدنا الغالي الكويت وشهدائها الأبرار — رياض أحمد العدساني (@R_Aladasani) June 18, 2020

سؤال يا #يا_اخوان



هل هناك سياسي آخر اسمه راشد الغنوشي غير راشد الغنوشي الذي وقف مع صدام حسين عندما احتل الكويت في عام ١٩٩٠؟! .. من يفيدنا عاجلا pic.twitter.com/pQ63S4me6b — Dr. Ahmad Alfarraj (@amhfarraj) June 17, 2020