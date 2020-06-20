السعودية على الهامش .. تحالف إسلامي جديد بزعامة تركيا وقطر وماليزيا وباكستان سيُغير الشرق الأوسط
تحدّث خبراء أمريكيون عن مركز قوة جديد تشكّل من عدّة دول إسلامية بعيداً عن السعودية التي حاولت الإحتفاظ بثقلها وتأثيرها على باقي الدول .
وبحسب خبير الشرق الأوسط “جوناثان سباير” فإن التحالف الجديد يتألف من عدة دول مسلمة هي: تركيا وباكستان وماليزيا وقطر قد بدأ يظهر.
ورآى “سباير” أن هذا التحالف قد يؤدي في المستقبل إلى تغيير منطقة الشرق الأوسط بالتحديد.
ولفت إلى أن بعض الدول الخليجية، تشعر بعدم الراحة من هذا التحالف، خاصة بعد أن فشلت بعزل قطر أو القضاء على امبراطورية الجزيرة الإعلامية. في إشارة للسعودية والإمارات
من جهته، قال إريك ار مانديل في مقال نشره موقع “ذا هيل” القريب من الكونغرس، إن هذا التحالف الذي يمثل الملايين من الناس، بما في ذلك أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان و قطر الغنية بالغاز والطموحات.
ولم يكن جديدا إذ ظهر تحالف بين تركيا وقطر على سبيل المثال بعد أن فرضت بعض الدول العربية حصاراً على الدولة بدون سبب منطقي.
ومثال آخر على تغيير التحالفات، هو ما حدث في ليبيا، حيث اندلعت هناك حرب بالوكالة بين الأطراف، ولكن سوريا كانت هي الملعب الدموي لممارسة النفوذ.
وأضاف الكاتب أن علاقات الهند الوثيقة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي هي مثال آخر على العلاقات المتغيرة، حيث اندفعت إيران نحو باكستان، واقتربت أمريكا من الهند.
وبالنسبة للكاتب إريك مانديل، فإن الأمر المهم هنا هو عدم الانسحاب من الشرق الأوسط، لأن المصالح الأمريكية في الواقع لم تتقدم ولم يكن هناك أي تقدير لجهود واشنطن، وانما اتباع سياسة جديدة تقوم على إدارة الأزمات وليس الاعتقاد بحماقة على حل النزاعات.
وبغض النظر عمن سيفوز بالبيت الأبيض، فإن أمريكا ستحتاج إلى الاستثمار دبلوماسياً واقتصادياً في المنطقة ومنع الصين وروسيا من إلهاء أمريكا وتشكيل تحالفات جديدة كما يضيف الكاتب أن على واشنطن البحث عن فرص لانشاء علاقات جديدة.
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الم تعوا وتفهموا من المؤبمر اللذي عقد بماليزيا وسمي مؤتمر اسلامي وفشل فشلا ذريعا
أي تحالف أو موتمر اسلامي أو عربي أو اقليمي بدون حضور السعودية أو ماوقتها ومباركنها محكوم عليه بالفشل والخذلان !!!
فما بالك بهذا التحالف اللذي يظم تركيا اللتي اصبحت مكروهه لدى جميع العرب والمسلمين وقطر بقره اردوغان الحلوب
اخى السعوديه هى التى اصبحت مكروهه بعد حادثة خاشقجى وتأييد صفقة القرن وغيرها ,
تركيا اصبحت معشوقة المسلمين من اندونيسيا الى المغرب . لا اعلم بالضبط هل انت كذاب ام انك تعيش فى كوكب اخر
نختلف مع السعودية أو مانتختلف أي مشروع بالمنطقة أو تحالف بدون السعودية لن ينجح وتذكروا كلامي
هذا التحالف موجود فعليا الراكب التركي والمركوب القطري والهدف تدمير العرب ووضع تركيا كوصي على البلدان العربية التي دمرها الربيع العبري اخواني
فشلت بمصر ونجحت بتونس جزيئيا برغم عدم اهمية تونس وهي الان تحاول بليبيا ووقف لهم الليبيين ببساله !
قطر انتهى امرها فقد استسلمت لتركيا من زمن وسلمت مفاتيح الدوحة للمحتل التركي ولهذا تم الاغلاق عليهم بشبك من الرباعي العربي !
السعودية والامارات ومصر يفهمون اللعبة جيدا وسوف يقودون التحالف القطرتكي الى حتفه بكل هدو
تحالف قوى سوأ كانت صغيره وكبيره إعلاميا وغنية بثروات مثل قطر أو كانت صناعيه ومحببه عند معظم الشعوب الإسلاميه والعربيه مثل تركيا أو صناعية وقوه علميه مثل ماليزيا أو نوويه مثل باكستان وعندما سقط الستار واتضحت انياب الليث بتكشره في وجه الأمه مثل السعودية ومصر والإمارات ربما أن تجتث سلاطين من عروشها وتقع خاويه ويقال هذا ما فعل المفسدون في الأرض وإنا لمُعتبرون بسلاطين من قبل فكل شي وارد في هذه الدنيا لقوله تعالى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا )
الامة الاسلامية لم تعد تتحمل تضليلات اكثر.. اكتفت بما قد بلعت.. لا اظن بأن هناك من لايزال يستحمل اكثر مما سبق تحمله من انواع الكمائن والاكاذيب والغش والتدليس.. والاسترزاق والوجاهة والتمصلح والترشح باللعب على وتر الدين والعبادة.. فأمتاً درست القرآن واستذكرته في زمن الجاهلية والأمية وقادت العالم واصفت المشركين والمنافقين… الى الانتهاء والخلاص… فليس هناك من سيستطيع اعادة اعتبارها المهيب سوى خبرائها القدامى…. فحرياً ان تكون الخبره هي الأحرى.. بعيداً عن العصابات المسلحة المتبجحة في قيادات الخليج