السعودية على الهامش .. تحالف إسلامي جديد بزعامة تركيا وقطر وماليزيا وباكستان سيُغير الشرق الأوسط

تحدّث خبراء أمريكيون عن مركز قوة جديد تشكّل من عدّة دول إسلامية بعيداً عن السعودية التي حاولت الإحتفاظ بثقلها وتأثيرها على باقي الدول .

وبحسب خبير الشرق الأوسط “جوناثان سباير” فإن التحالف الجديد يتألف من عدة دول مسلمة هي: تركيا وباكستان وماليزيا وقطر قد بدأ يظهر.

ورآى “سباير” أن هذا التحالف قد يؤدي في المستقبل إلى تغيير منطقة الشرق الأوسط بالتحديد.

ولفت إلى أن بعض الدول الخليجية، تشعر بعدم الراحة من هذا التحالف، خاصة بعد أن فشلت بعزل قطر أو القضاء على امبراطورية الجزيرة الإعلامية. في إشارة للسعودية والإمارات

من جهته، قال إريك ار مانديل في مقال نشره موقع “ذا هيل” القريب من الكونغرس، إن هذا التحالف الذي يمثل الملايين من الناس، بما في ذلك أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان و قطر الغنية بالغاز والطموحات.

ولم يكن جديدا إذ ظهر تحالف بين تركيا وقطر على سبيل المثال بعد أن فرضت بعض الدول العربية حصاراً على الدولة بدون سبب منطقي.

ومثال آخر على تغيير التحالفات، هو ما حدث في ليبيا، حيث اندلعت هناك حرب بالوكالة بين الأطراف، ولكن سوريا كانت هي الملعب الدموي لممارسة النفوذ.

وأضاف الكاتب أن علاقات الهند الوثيقة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي هي مثال آخر على العلاقات المتغيرة، حيث اندفعت إيران نحو باكستان، واقتربت أمريكا من الهند.

وبالنسبة للكاتب إريك مانديل، فإن الأمر المهم هنا هو عدم الانسحاب من الشرق الأوسط، لأن المصالح الأمريكية في الواقع لم تتقدم ولم يكن هناك أي تقدير لجهود واشنطن، وانما اتباع سياسة جديدة تقوم على إدارة الأزمات وليس الاعتقاد بحماقة على حل النزاعات.

وبغض النظر عمن سيفوز بالبيت الأبيض، فإن أمريكا ستحتاج إلى الاستثمار دبلوماسياً واقتصادياً في المنطقة ومنع الصين وروسيا من إلهاء أمريكا وتشكيل تحالفات جديدة كما يضيف الكاتب أن على واشنطن البحث عن فرص لانشاء علاقات جديدة.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb