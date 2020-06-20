“السرب رقم 12” يثير جنون قادة الحصار وهذا ما جاء في بيان هام لوزارة الدفاع القطرية

في إنجاز قطري جديد سيثير جنون قادة الحصار الجائر، أجرت قطر وبريطانيا تحليقا مشتركاً لطائرات تايفون التابع لسلاح الجو البريطاني وقيادة القوات الجوية القطرية، تلك الطائرات التي من المغترض مشاركتها في تأمين كأس العالم في قطر 2022.

وزارة الدفاع القطرية قالت في بيان لها إن السرب أطلق عليه اسم السرب رقم (12)، وأن هذا التحليق إنجاز كبير كسرب مشترك.

هذا ويعتبر السرب رقم (12)، الذي يتخذ من محطة كونينغسباي التابعة لسلاح الجو الملكي مقراً له، مبادرة فريدة من نوعها بين بريطانيا وقطر، إذ سيضيف إلى القوات الجوية القطرية خبرات في تشغيل طائرات تايفون أثناء التحضير لاستلام الطائرة الأولى، بحسب البيان.

ووفق ما نقلته وكالة “الأناضول” سيبدأ تسليم الطائرات في عام 2020، حسب الصفقة التي وقعتها حكومة قطر مع شركة بي إيه إي سيستمز (BEA Systems)، بقيمة 5.1 مليارات جنيه إسترليني (6.3 مليارات دولار).

سرب طائرات #تايفون (السرب رقم 12) التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني وقيادة #القوات_الجوية_الأميرية_القطرية يبدأ التحليق كسرب مشترك للمرة الأولى 🇶🇦🇬🇧 (الف مبروك وبالتوفيق دائماً بأذن الله) pic.twitter.com/rPFOMkLHSm — راشد بن عرار النعيمي 🇶🇦 (@rashedalnam1) June 20, 2020

ورفعت أعلام البلدين هذا الأسبوع في محطة كونينغسباي التابعة لسلاح الجو الملكي بمناسبة تحليق سرب تايفون الجديد للمرة الأولى، والإعلان عن جاهزية السرب لتدريب الطيارين والطواقم الأرضية من القوات الجوية للبلدين.

قطر الدولة الوحيدة بالعالم التي تشاركها بريطانيا هذا الأمر

وصرّح وزير الدفاع البريطاني بن والاس، بهذه المناسبة قائلا “يعتبر السرب رقم 12 وصية لصداقتنا والتزامنا الدائم مع قطر، وهي الدولة الوحيدة التي تمتلك بريطانيا سربا مشتركا معها”.

سرب طائرات تايفون التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني وقيادة القوات الجوية الأميرية القطرية والذي أطلق عليه اسم السرب رقم(12) يحقق إنجازاً من خلال البدء بالتحليق كسرب مشترك،حيث يعتبر هذا السرب مبادرة فريدة ستضيف إلى القوات الجوية الأميرية القطرية خبرات في تشغيل طائرات تايفون #قنا pic.twitter.com/4dMHIyfLFs — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 19, 2020

وأضاف “سنقوم معاً بحماية شعبينا وتأمين مصالحنا المشتركة في منطقة الشرق الأوسط”.

ومن جانبه قال وزير دفاع قطر خالد العطية “تعتبر الرحلة الجوية الأولى للسرب رقم 12 إنجازاً مهماً في التزام القوات الجوية الأميرية القطرية وسلاح الجوي الملكي في الامتياز”.

وأضاف “يمثل رفع علمي دولة قطر والمملكة المتحدة جنباً إلى جنب بمناسبة تنفيذ الرحلة الجوية المشتركة الأولى توافق الرؤية والاستراتيجيات في بناء مستقبل مستقر ومزدهر لكلتا الدولتين والعالم”.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشكل فيها المملكة المتحدة سربا مشتركا مع دولة أخرى منذ الحرب العالمية الثانية.

يشار إلى أنه تم إنشاء السرب المشترك بتاريخ 24 يوليو 2018 بهدف تعزيز التعاون بين سلاح الجو الملكي البريطاني والقوات الجوية القطرية وتوطيد العلاقة الأمنية والدفاعية الثنائية بعيدة المدى بين البلدين.

ومن المقرر أن تتسلّم الدوحة صفقة تضم 24 مقاتلة من طراز تايفون البريطانية عام 2022، تزامناً مع استضافتها لمونديال كأس العالم لكرة القدم، الذي ستشارك هذه المقاتلات في عملية تأمينه.