الأردنيون يستيقظون على فاجعة مؤلمة .. 4 أطفال تفحموا بشكل كامل داخل خيمة وهذه التفاصيل

فُجَع الأردنيون صباح السبت بحادثةٍ أليمة، بعد تفحم 4 أطفال داخل خيمة على طريق المطار في العاصمة عمان، نتيجة حريق شبّ فيها .

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء والإسعاف تعاملت صباح اليوم مع حريق نشب في ست خيم داخل احدى المزارع الواقعة على طريق المطار، نتج عنه وفاة أربعة أطفال أشقاء تبلغ أعمارهم (10،8،3،1) أعوام إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم ويحملون الجنسية السورية .

وبين الناطق الإعلامي بأن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق.

وعملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفيات إلى مستشفى البشير الحكومي، فيما تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق.

من جهته، أمر المدعي العام المختص نقل الجثث الاربعة الى المركز الوطني للطب الشرعي ليصار الى تشريحها وبيان سبب الوفاة.