“كاد يموت بين يديها”.. زوجة في الكويت شَفَتْ غليلها من زوجها أمام الشرطة وهذا ما حدث

أنقذ رئيس مخفر شرطة جابر الأحمد مواطناً من بطش زوجته السورية بعد أن ضربته بـ«حوض زرع» داخل المخفر، قبل أن يقوم المسؤول بالسيطرة على الوضع، وتم تسجيل قضية ضد الزوجة.

تفاصيل الحادثة بدأت عندما تعالت الأصوات في أحد ممرات مخفر جابر الأحمد أمام مكتب رئيس المخفر، فخرج فوراً ليتفقد ما الذي يحصل وبرفقته رقيب، فشاهدا امرأة، اتضح فيما بعد أنها من الجنسية السورية، تقوم بضرب مواطن بحوض الزرع الذي كان موجوداً في المخفر، وتقوم بسبه وعلى الفور قاما بتخليص المعتدى عليه، والسيطرة على الفوضى التي حصلت في المخفر.

وقال مصدر أمني لصحيفة “الراي” إنه بالتحقيق الأولي، تبين أن السورية زوجة المواطن، وحصلت خلافات بينهما وعندما تقابلا في المخفر شفت غليلها فيه وضربته.

وأحيلت القضية إلى التحقيق، وأمر وكيل النيابة بتسجيل قضية اعتداء بالضرب وسب وقذف وتهديد ضد الزوجة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقها.