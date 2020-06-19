“المسيحية أكثر عدالة”.. كاتب سعودي يفجر غضباً على مواقع التواصل بتطاوله على الإسلام

فجر الكاتب السعودي، سعود الفوزان، غضباً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تطاوله على الإسلام، واعتباره الدين المسيحي أكثر عدالة من الإسلام فيما يتعلق بحقوق المرأة.

ودعا الفوزان، في تغريدة رصدتها “وطن” وحذفها الكاتب السعودي لاحقاً، إلى مساواة المرأة بالرجل في الحقوق خاصة فيما يتعلق بالشهادة والميراث.

وقال: “أتساءل فقط لماذا المسيحيون أعطوا المرأة كل حقوقها ومتساوية مع الرجل بينما نحن المسلمين جعلنا شهادتها نصف الرجل وورثها اقل من الرجل إذن كيف نقول للعالم نحن خير أمة أخرجت للناس، ونحن ل نحترم حتى بناتنا وزوجاتنا. هل تعتقدون أن العالم سيحترمنا؟ أشك في ذلك”.

قال #سهم_بن_كنانة: ومن كان يصدّق أن تخرج حثالة، من بلد الوحي والرسالة، فتطعن في القرآن، وهي تشعر بالأمان، وتزعم أن الإسلام ظلم الإناث، وتعترض على حكمه في الميراث، ممجّدةً دين أهل الكتاب، معتقدة أن الهدى فيه والصواب، فأين لله يا عباد ﷲ الغضبة، ولماذا لم نر منكم احتجاجاً ولا هبّة؟ pic.twitter.com/3mqBTGKEsq — سهم بن كنانة (@Ibnukenana) June 18, 2020

وأثارت التدوينة، التي حذفها الفوزان لاحقاً، جدلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ذلك يأتي في إطار الانفتاح الذي تسعى له السعودية تحت ولاية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

أنا أتساءل فقط لماذا عبىد المسيحيين أغبياء ؟! .. https://t.co/52yNN5Av8h — فيصل القحطاني (@_iFaisalQ) June 17, 2020

انا مدري من قاله أن المرآة ترث أقل من الرجل؟

نعم هناك حالات الرجل يرث أكثر من المرآة.. لكن كذلك هناك حالات ترث المرآة أكثر من الرجل.



ﷲ المستعان. — حمد التميمي (@ALtmmimi506) June 17, 2020

كفو يستاذ طلعت تشفر — The man is fahad. (@bdaqi) June 17, 2020

اذا حمل مثلها و ولد مثلها عرف تاثير ذلك عليها. واذا علم ان نقص في الميراث هو زيادة حقوق لها عليه كرجل عرف المقصد الرباني (حمايتها وامنها وتامين سكنها وسعادته……. ) واجبات يعيها الرجل السوي — Saleh AL Amri (@sauthair) June 18, 2020

يقول عزل وجل ((قال قرينه ربنا مأطغيته ولكن كان في ظلال بعيد)) — Abdulah (@Abdulah40224826) June 18, 2020

من حقه ان يسال فهو جاهل ومن حق العلماء ان يفهموه … — 🦌 مُـبـهرهـ 🦌 (@7ayam_h) June 18, 2020

خسر وخاب من يقول مثل ذالك ولعله اشرب اللادينية حتى اخمص قدميه اللهم احصهم — سعيد البشيري (@86xeQipR5sm2k9e) June 18, 2020

وفي وقت سابق، أثار الفوزان الجدل، بعدما اتهم “البرماوية” (روهينجا السعودية) بنشر الفساد في السعودية، داعياً لإلقائهم في البحر.