بأسلوب جديد.. “شاهد” وحوش الداخلية الكويتية يحبطون عملية تهريب مخدرات بطريقة مذهلة

أظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية الكويتية، إحباط عملية تهريب مخدرات عن طريق البحر، والكميات المضبوطة وطريقة التهريب.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في تغريدة رصدتها “وطن”، إنها تمكنت من إحباط عملية تهريب مخدرات عن طريق البحر.

الإعلام الأمني:

قطاع الأمن الجنائي يضبط كمية من المخدرات قبل دخولها إلى البلاد عن طريق البحر pic.twitter.com/gxdhaGSgqj — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 18, 2020

وأوضحت الوزارة، أن كمية المواد المصادرة من المخدرات بلغت 15 كيلوغرام من مادة الحشيش و3 كيلوغرام من مادة الشبو.

الإعلام الأمني:

قطاع الأمن الجنائي يضبط كمية من المخدرات قبل دخولها إلى البلاد عن طريق البحر pic.twitter.com/sSZ19BPfZi — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 18, 2020

وأشارت الوزارة، إلى أن المواد المهربة كان مخطط أن يتم استلامها عن طريق البحر عبر تزويد المهربين بإحداثيات المكان.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تحويل القضية إلى الجهات المختصة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه في الكويت فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة الكويتية، في آخر إحصائية، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 308 حالات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبد الله السند، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 541 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 38074 حالة، لافتاً إلى أن 188 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.