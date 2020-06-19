اتهامات لمصطفى بكري بفبركة اللقاء.. “شاهد” شيخة كويتية تتبرع للعائدين من ليبيا بمبلغ مالي ضخم

في آخر تقاليع الإعلامي المصري الممول من نظام عبدالفتاح السيسي، استضاف الإعلامي مصطفى بكري، سيدة زعم أنها الشيخة إقبال الصباح، والتي أعلنت عن تبرعها للمصريين العائدين من ليبيا.

وحسب مقطع فيديو رصدته “وطن”، فإن السيدة التي قيل إنها إقبال الصباح تتحدث اللهجة المصرية بطلاقة، وأعلنت تبرعها للمصريين العائدين من ليبيا بمليون جنيه مصري، الأمر الذي أثار استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

قناة البلد تستضيف سيدة بأسم الشيخة إقبال الصباح وتعلن تبرعها للمصريين العائدين من ليبيا بمليون جنيه مصري. pic.twitter.com/PyJc9fX52w — نبض الكويت (@AlanbaKuw) June 18, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي شككوا في صحة المقابلة التلفزيونية، معتبرين أن ما حدث يأتي في إطار الفبركة الإعلامية لنظام السيسي ومحاولة التغطية على الأكاذيب التي ساقها الإعلاميين خلال الفترة الماضية.

غبااااء … مُنقطع النظييير !! — •منصور العتيبي Typing.. (@motiibbi) June 18, 2020

هههههه والله عن جد خلاص راح اتعاطف معاهم الشعب كلة ضارب عقلة — المحامي 🇰🇼/ حسن عبدالله العنزي (@hassanalanezi) June 19, 2020

فلم بس المخرج فاشل 😷 والممثله كومبارس ب 50 جنيه + كرت شحن 50 جنينه — nasernawaf (@nasernawaf3) June 18, 2020

اكوا شيخه تتكلم مصري — hanan1966 (@hanan19662) June 18, 2020

غير صحيح لاحد يصدق الخبر — 🇰🇼 مرزوق الصواغ 🇰🇼 (@Kuwaitkuwait931) June 18, 2020

قمهوريه الكذب العربيه 😂😂 — فااء المطيري (@hlqrz) June 19, 2020

اهم شي الشيخه تتكلم مصري هههههههه



فيلم لايمشي عليكم — Ⓜohammed 🅰️lhssani (@bo_jasem87) June 19, 2020

وفي وقت سابق، نقل موقع “صدى البلد” الإخباري المصري عن الشيخة إقبال الصباح، من العائلة الحاكمة في الكويت، تأكيدها على متانة العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي وذلك بخصوص تعقيبها على الأزمة المثارة على مواقع التواصل بين الشعبين، فيما يعد أول رد رسمي من الأسرة الحاكمة الكويتية على تصريحات ريم الشمري المهينة للمصريين.

وقالت الشيخة إقبال الصباح إن المصريين بـ الكويت في قلب الكويتيين أينما كانوا داخل الكويت أو خارجها، مضيفة – حسب موقع صدى البلد- ” بصفة شخصية وبصفتي شيخة من الأسرة الحاكمة في الكويت أرسل تحياتي الى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري وإلى الشعب المصري العظيم المقيم على أرض الكويت وخارجها”

وأوضحت الشيخة الكويتية أن حديثها جاء للتعبير عن الامتنان والشكر لمصر وشعبها لما حصلت عليه من تعليم على يد الأساتذة المصريين وحبًا في مصر أرضًا و جيشًا وشعبًا، حسب قولها.