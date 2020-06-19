اتهامات لمصطفى بكري بفبركة اللقاء.. “شاهد” شيخة كويتية تتبرع للعائدين من ليبيا بمبلغ مالي ضخم

في آخر تقاليع الإعلامي المصري الممول من نظام عبدالفتاح السيسي، استضاف الإعلامي مصطفى بكري، سيدة زعم أنها الشيخة إقبال الصباح، والتي أعلنت عن تبرعها للمصريين العائدين من ليبيا.
وحسب مقطع فيديو رصدته “وطن”، فإن السيدة التي قيل إنها إقبال الصباح تتحدث اللهجة المصرية بطلاقة، وأعلنت تبرعها للمصريين العائدين من ليبيا بمليون جنيه مصري، الأمر الذي أثار استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي شككوا في صحة المقابلة التلفزيونية، معتبرين أن ما حدث يأتي في إطار الفبركة الإعلامية لنظام السيسي ومحاولة التغطية على الأكاذيب التي ساقها الإعلاميين خلال الفترة الماضية.
وفي وقت سابق، نقل موقع “صدى البلد” الإخباري المصري عن الشيخة إقبال الصباح، من العائلة الحاكمة في الكويت، تأكيدها على متانة العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي وذلك بخصوص تعقيبها على الأزمة المثارة على مواقع التواصل بين الشعبين، فيما يعد أول رد رسمي من الأسرة الحاكمة الكويتية على تصريحات ريم الشمري المهينة للمصريين.
وقالت الشيخة إقبال الصباح إن المصريين بـ الكويت في قلب الكويتيين أينما كانوا داخل الكويت أو خارجها، مضيفة – حسب موقع صدى البلد- ” بصفة شخصية وبصفتي شيخة من الأسرة الحاكمة في الكويت أرسل تحياتي الى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري وإلى الشعب المصري العظيم المقيم على أرض الكويت وخارجها”
وأوضحت الشيخة الكويتية أن حديثها جاء للتعبير عن الامتنان والشكر لمصر وشعبها لما حصلت عليه من تعليم على يد الأساتذة المصريين وحبًا في مصر أرضًا و جيشًا وشعبًا، حسب قولها.