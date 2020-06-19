الأطباء يصدمون عائلة الفنانة المصرية رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا بما حدث معها

تلقت أسرة الفنانة المصرية رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا صدمة جديدة.

وجاءت نتيجة المسحة الثالثة (إيجابية)، أي ما زال الفيروس مستقرًا في جسدها.حسبما ذكرت مصادر طبية بالمستشفى المعزولة الممثلة

وأوضحت المصادر أن الفنانة تأثرت نفسيًا بظهور نتيجة التحليل الثالثة خاصة وأنها تتواجد بالعزل الصحي وتتلقى العلاج منذ 27 يومًا حتى الآن.

وفيما يتعلق بالحالة الصحية لـ”الجداوي”، كشفت المصادر أن الفنانة مازالت على جهاز CPAP، داخل العناية المركزة للمستشفى، ودرجة حرارتها 37 درجة، ونسبة الأكسجين في الدم تتراوح يوميًا ما بين 98 و97، والضغط والنبض مستقرين.

على الناحية الأخرى، شددت المصادر على أن الحالة النفسية للفنانة الكبيرة سيئة للغاية بسبب تأخر تحسن حالتها الصحية حتى الآن.

وأجرت الجداوي منذ دخولها المستشفى ثلاثة تحاليل، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل البلازما بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، وأجرت مسحة خلال الساعات الماضية، وظهرت نتيجته إيجابية أيضًا.

يذكر أنه تم حقن الجداوي بمصل البلازما مؤخرًا حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بوزارة الصحة والسكان، لكنه لم يؤثر بالسلب ولا الإيجاب على حالتها الصحية.

وأصيبت الجداوي بفيروس كورونا منذ فترة وتم ونقلها لمستشفى العزل، بحسب ابنتها أميرة وجرى تداول صورة حديثة للفنانة 82 عامًا في حالة صحية مقبولة، وظهرت في الصورة ممسكة بالمصحف من أجل قراءة القرآن، وإلى جوارها شخص يرتدي الكمامة والقفازات.