“كلم الشيخ خليه يخلص لدينا شغل كتير”.. “شاهد” فضيحة النائب البنغالي تهز الكويت وهذه هي التسجيلات الصوتية!

استمرت صفحة “شاهين الوثائقية”، بتنفيذ تهديدها بنشر صوراً وفيديو للنائب البنغالي محمد شهيد إسلام، هو يقدم رشاوي لبعض المسؤولين الكويتيين لتسهيل أعماله غير القانونية في الدولة.
وبدأت الصفحة سلسلة فضائح النائب وبعض المسؤولين بالكويت، بتسريب مكالمة مُسجلة بين النائب البنغالي شهيد إسلام، وأحد المحاميين الذي يُدعى حسين، يطلب منه خلال المكالمة التوسط لأحد “الشيوخ”، لإنجاز بعض المعاملات العالقة.
ويقول النائب البنغالي في التسجيل الذي رصدته “وطن”: “الموضوع واجد طول، كلم شيخ خليه يخلص، لأنه في شغل كتير”.
وفي تغريدة أخرى، نشرت صفحة “شاهين الوثائقية”، صوراً لمستندات وأوراق رسمية تُثبت أن آخر 60 إقامة أصدرها النائب البنغالي شهيد إسلام، قام النائب في مجلس الأمة طلال الجلال، بتمريرها له في شهر 2 الماضي.
وبدأت الصفحة بنشر حيثييات التحقيق مع النائب البنغالي، وكشفت أنه اعترف بتوظيف 9 كويتيين كحماية شخصية له ، ويتقاضون راتب 2000 دينار شهرياً.
كما ورط النائب البنغالي في اعترافاته، مستشار السفير المصري في الكويت، بالكشف عن قوة العلاقة التي تجمعهما، ونشرت الصفحة على لسانه قوله: “لدينا عقود عمل كثيرة وقمت باهداء السفير والمستشار سيارات فارهه لكي يقوموا بتسهيل بعض الأمور عن طريقهم”.
وفي وقت سابق، كشفت التحقيقات أن النائب البنغالي قدم خمس سيارات فارهة رشوة لمسؤولين كويتيين لتسهيل أعماله، وقام بالتعاون مع زوجته وتاجر كويتي بإدخال 20 ألف بنغالي إلى الكويت مقابل 60 مليون دينار، قبل القبض عليه بتهمة الاتجار بالبشر وغسل الأموال.
وكشفت صحيفة “الراي” الكويتية عن تورط شخصيات كويتية بارزة معه في قضية الاتجار بالبشر من بينهم نواب بمجلس الأمة.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أنّ التحقيقات مع النائب البنغالي كشفت حتى الآن أن لديه تعاملات مالية مع نائبين حاليين ونائب سابق في مجلس الأمة، إضافة إلى ضابط سابق مُثير للجدل.
واعتبرت مصادر مطلعة أنّ المعلومات الجديدة التي كشفتها التحقيقات هي أول الغيث وتشكّل رأس جبل الجليد في القضية بخيوطها الشائكة.
وتوقعت المصادر أيضا الكشف عن أسماء مُثيرة من بين المتورطين في التعامل مع النائب البنغالي المُتهم بجلب آلاف العمالة السائبة إلى الكويت مقابل مبالغ مالية تقدّر بملايين الدنانير.