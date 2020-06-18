شاهد” أحمد موسى تمنى “لو انشقت الأرض وابتلعته” أثناء هذه المداخلة لمسؤول مصري.. ورسالة لـ السراج

أحرج محافظ مطروح المذيع المصري المحسوب على النظام أحمد موسى، أثناء مداخلة هاتفية في برنامجه وذلك عندما وجه المحافظ الشكر لحكومة الوفاق الليبية، على جهودها في أزمة احتجاز عمال مصريين.

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح الواقعة قرب الحدود مع ليبيا، خلال مداخلته مع المذيع المقرب للنظام المصري “أشكر حكومة الوفاق لأنهم ألقوا القبض حاليًا على كل أعضاء المليشيا الذين احتجزوا وعذبوا العمال المصريين”.

من الذي قبض على الليبيين الذين أعلنوا العمال المصريين في ترهونة ؟

إجابة محافظ مطروح تصيب أحمد موسى بالصدمة 😅 pic.twitter.com/Xgy4BRRl4h — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) June 18, 2020

وأضاف أن “أعضاء المليشيا الذين اختطفوا العمال المصريين، يتم حاليًا عرضهم على النيابة والتحقيق معهم، وأوجه كل الشكر لحكومة الوفاق”.

وبدا على موسى الحرج لكنه سرعان ما قام بتغيير الموضوع، مشيدًا بجهود الدولة المصرية لإعادة العمال المختطفين في ليبيا، وعرض فيديو لعودة 23 عاملا مصريا إلى السلوم، موجهًا التحية لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بالقول “شكرا لمن اتخذ القرار ولمن تفاوض”.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، قالت إنها ضبطت المتورطين بواقعة احتجاز وتعذيب وافدين مصريين في ترهونة شرقي ليبيا، وأضافت أن “مصر دولة مهمة بالنسبة لنا، ونحن نهتم بعلاقاتنا معها وهي لديها القدرة على المساعدة في إنهاء الانقسامات في ليبيا”.

جاء ذلك في أعقاب بث مقطع فيديو يظهر عددًا من الوافدين المصريين في ترهونة رافعين أيديهم وقد أجبروا على إهانة السيسي، بينما قالت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، إن إهانة العمال على يد “مرتزقة”، هو أمر لن يمر.