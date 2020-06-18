أول رد رسمي من سلطنة عُمان على مقتل المواطن “سيف بن راشد” بنيران إماراتية وتصفيته على الحدود

في أول رد رسمي على مقتل المواطن العماني سيف بن راشد، بنيران طائرة إماراتية على حدود الإمارات مع السلطنة أكدت السفارة العمانية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الخميس، مقتل بن راشد على الحدود بين البلدين يوم الثلاثاء الماضي، معربة عن أسفها لما حدث.

وقالت السفارة العمانية في بيان مقتضب نشرته على حسابها الرسمي في موقع “تويتر” ورصدته (وطن): “تابعت سفارة سلطنة عُمان في أبوظبي- ببالغ الأسف- تعرض المواطن العماني لإطلاق نار في المنطقة الحدودية بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أدى إلى مقتله مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2020، وتأسف السفارة لما تعرض له المواطن”.

تابعت سفارة سلطنة عُمان في ابوظبي – ببالغ الأسف – تعرض المواطن العماني لاطلاق نار في المنطقة الحدودية بين السلطنة ودولة الامارات العربية المتحدة والذي أدى الى مقتله مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٠م، وتأسف السفارة لما تعرض له المواطن. — سفارة سلطنة عُمان – أبوظبي (@OmanEmb_Ad) June 18, 2020

هذا وأكدت سفارة السلطنة بأبوظبي أنها تتابع كافة تفاصيل وملابسات الحادث منذ وقوعه مع الجهات المعنية في دولة الامارات، وذوي المواطن العماني.

وتؤكد سفارة سلطنة عُمان متابعتها لكافة تفاصيل وملابسات الحادث منذ وقوعه مع الجهات المعنية في دولة الامارات العربية المتحدة، وذوي المواطن العماني. — سفارة سلطنة عُمان – أبوظبي (@OmanEmb_Ad) June 18, 2020

السفارة العمانية لم تكشف اي معلومات عن ملابسات الحادث وأسبابه، ما أثار غضب عدد من النشطاء الذين رأوا أن السلطات يجب أن تتخذ إجراءات عاجلة في هذا الشأن والوقوف على أسباب الحادث بالكامل لمعرفة ملابساته وبعدها يتم اتخاذ القرار.

وبينما لم تكشف سفارة السلطنة بأبوظبي عن اسم المواطن والجهة التي أطلقت عليه النار، كان ناشطون عمانيون تحدثوا، أمس، عن مقتل مواطن يدعى “سيف بن راشد”، وقتل أثناء محاولة عبور السياج الحدودي الفاصل بين السلطنة والإمارات، وهو ما لم تؤكده جهة رسمية.

وأوضح مغرّدون عُمانيون أنّ طائرة عمودية تابعة لحرس الحدود الإماراتي، لاحقت مواطناً اعزل يُدعى (سيف بن راشد)، بمنطقة دبا عند الحدود العمانية –الإماراتية، وأطلقت عليه النار وهو أعزل وبدون سابق إنذار.

وأشاروا إلى أن “بن راشد” توفي بمستشفى دبا الفجيرة بالإمارات، فيما لازال الجثمان محتجزاً لديها، ولم تسلمه لذويه حتى الان.وفق النشطاء

وأثارت الحادثة غضب المغرّدين العُمانيين مُطالبين الجهات المسؤولة في السلطنة بالتحرك لكشف تفاصيل ما جرى والوقوف على حيثيات الجريمة، وأن لا تمرّ مرور الكرام.