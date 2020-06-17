كوارث الوافدين في الكويت تتواصل .. أحدهم نحر آخر من رقبته لهذا السبب “التافه”!!

أقدم وافد عربي على طعن ابن جلدته ومحاولة نحره خلال شجار اندلع بينهما في منطقة الفروانية بالكويت .

وورد إلى عمليات وزارة الداخلية عن وقوع مشاجرة بين شخصين أحدهما تعرض للطعن، وعلى الفور توجه رجال الأمن والمسعفون إلى مكان البلاغ، وعند وصولهم تبيّن أن الجاني توارى عن الأنظار، وتم إسعاف المطعون إلى مستشفى الفروانية بحالة حرجة، بعد أن تم طعنه في الرقبة.

وأفاد مصدر أمني أن رجال المباحث توصلوا من خلال تحرياتهم إلى الجاني، وتم ضبطه .

وبالتحقيق مع الجاني، قال ان خلافا ماليا السبب في قيامه بطعن زميله، نافيا نيته قتل المجني عليه، مشيرا الى ان ما حدث كان شجارا وتطور بأن أقدم على طعن زميله.بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية

ولا يزال رجال الأمن يتحفظون على المتهم لحين استقرار حالة المجني عليه بحيث يمكن ان يعاد تصنيف القضية من الشروع في القتل الى القتل في حال وفاة المجني عليه.