غضب في السلطنة .. طائرة إماراتية تُصفّي مواطناً عمانياً أعزل عند الحدود بطريقة وحشية!!

أفاد مغرّدون عُمانيون بمقتل مواطن عماني حاول عبور السياج الحدودي الفاصل بين السلطنة والإمارات اثر تعرضه لإطلاق النار من الجانب الاماراتي.

وأوضح مغرّدون عُمانيون أنّ طائرة عمودية تابعة لحرس الحدود الإماراتي، لاحقت مواطناً اعزل يُدعى (سيف بن راشد)، بمنطقة دبا عند الحدود العمانية –الإماراتية، وأطلقت عليه النار وهو أعزل وبدون سابق إنذار.

وأشاروا إلى أن “بن راشد” توفي بمستشفى دبا الفجيرة بالإمارات، فيما لازال الجثمان محتجزاً لديها، ولم تسلمه لذويه حتى الان.وفق النشطاء

وأثارت الحادثة غضب المغرّدين العُمانيين مُطالبين الجهات المسؤولة في السلطنة بالتحرك لكشف تفاصيل ما جرى والوقوف على حيثيات الجريمة، وأن لا تمرّ مرور الكرام.

وقال المغرّد العُماني البارز (مصطفى الشاعر) إنّ “اطلاق الرصاص الحي على انسان اعزل وقتله بدم بارد لمجرد انه حاول عبور سياج في منطقة حدودية متداخلة اغلقت بسبب كورونا لا ينم الا عن وحشية شاهدناها في اليمن وها نحن نراها اليوم على حدودنا، رحم الله المغدور به واعان الله من هم خلف السياج على ما ابتلاهم”.

اطلاق الرصاص الحي على انسان اعزل وقتله بدم بارد لمجرد انه حاول عبور سياج في منطقة حدودية متداخلة اغلقت بسبب كورونا لا ينم الا عن وحشية شاهدناها في اليمن وها نحن نراها اليوم على حدودنا، رحم الله المغدور به واعان الله من هم خلف السياج على ما ابتلاهم.#قتل_مواطن_في_دبا pic.twitter.com/8JtCSwKf14 — مصطفى الشاعر🇴🇲 (@Mustafa_549) June 17, 2020

وأضاف “الشاعر” أنّ “عبور الحدود في كل قوانين العالم لا عذر لها، لكن العارف بدبا البيعة العُمانية ودبا الحصن لا يمكن ان يتخيل مدى التداخل بينهما وهي التي لم يفصلها الا سياج طارئ وضع على شاكلة جدار العزل العنصري الذي فصل القرية الواحدة والاسرة الواحدة في زمن كورونا”.

عبور الحدود في كل قوانين العالم لا عذر لها، لكن العارف بدبا البيعة العُمانية ودبا الحصن لا يمكن ان يتخيل مدى التداخل بينهما وهي التي لم يفصلها الا سياج طارئ وضع على شاكلة جدار العزل العنصري الذي فصل القرية الواحدة والاسرة الواحدة في زمن كورونا. #قتل_مواطن_في_دبا pic.twitter.com/8MViUVTjsU — مصطفى الشاعر🇴🇲 (@Mustafa_549) June 17, 2020

وقال الكاتب والمغرد العماني (سيف النوفلي) إن “قتل العماني لاتفه الأسباب وسجنه على خليفة تغريده أو الحكم عليه بالمؤبد بسبب إتصاله بصديق من قطر تعتبر من الحالات المستباحة في حق العماني من قبل دولة الإمارات”.

ورآى أنه “قد أن الأوان أن يجد المواطن العماني من يقف جنبه ويغضب لأجله فإلى متى ستبقى الإمارات تتنمر على العمانيين!؟”.

قتل العماني لاتفه الأسباب وسجنه على خليفة تغريده أو الحكم عليه بالمؤبد بسبب إتصاله بصديق من قطر تعتبر من الحالات المستباحة في حق العماني من قبل دولة الإمارات.

أعتقد أنه قد أن الأوان أن يجد المواطن العماني من يقف جنبه ويغضب لأجله فإلى متى ستبقى الإمارات تتنمر على العمانيين!؟ — Saif Alnofli (@saifalnofli9) June 17, 2020

من جهته، قال المغرّد (خليفة العمراني) معلقاً على الواقعة: “بطائرة مسيرة تقوم الجارة بـ قتل مواطن في دبا فما هو العذر؟ فرد مدني أعزل يقتل هذا الأسلوب الوحشي أين التسامح الذي يتغنون به… نعم هم متسامحون مع الهندوس واليهود والنصارى والبوذيين أما المسلمين لا.. هذه الحادثة لايجب ان تمر مرور الكرام و قضية الموقوف عبدالله الشامسي لم تنتهي بعد”.

بطائرة مسيرة تقوم الجارة ب #قتل_مواطن_في_دبا فما هو العذر فرد مدني أعزل يقتل هذا الأسلوب الوحشي أين التسامح الذي يتغنون به… نعم هم متسامحون مع الهندوس واليهود والنصارى والبوذيين أما المسلمين لا.. هذه الحادثة لايجب ان تمر مرور الكرام و #قضية_الموقوف_عبدالله_الشامسي لم تنتهي بعد pic.twitter.com/EoDSFexp9U — خليفة العمراني (@kanmqqr27) June 17, 2020

أما حساب (نمر هاط) فقال إن الإماراتيين أصبحوا “مهووسين بالدم، وما يفعلونه بالاخوة اليمنين اكبر شاهد علي جرائمهمم النكراء والتاريخ لن ينسى”.

طائرة إماراتية عمودية تلاحق مواطن اعزل عند الحدود العمانية وترميه بالرصاص وهو اعزل وبدون سابق إنذار" الجماعه صارو مهوسيين بالدم وما يفعلونه بالاخوة اليمنين اكبر شاهد علي جرائمهمم النكراء والتاريخ لن ينسي #قتل_مواطن_في_دبا — نمر هاط🇴🇲 (@namur__hatt) June 17, 2020

بينما قال حساب باسم (سعيد) إنه كان بالإمكان التعامل معه بطرق أُخرى، وليس القتل العمد بتوجيه الرصاص في الصدر وخاصة أن الرجل كان أعزل.

وطالب بأن يصل الموضوع لأكبر جهة، حتى لا يذهب دم الشحي هدراً .

#قتل_مواطن_في_دبا



كان بالأمكان التعامل معه بطرق أُخرى ، وليس القتل العمد بتوجيه الرصاص في الصدر وخاصة أن الرجل كان أعزل !!



يا ليت يصل الموضوع لأكبر جهة ، حتى لا يذهب دم الشحي هدر . — سعيد (@s20321k) June 17, 2020

من جهته، توقع المغرد (خليفه راشد العيسائي) أن يتمّ تلفيق تهم باطله ضد المغدور.

أتوقع أن يتم تلفيق تهم باطله ضد المغدور.

هذه الجاره حكمت من قبل على طفل وإحتجزته بتهم باطله لتوهم العالم بأن العمانيين ليس كما يعتقدون. #قتل_مواطن_في_دبا — خليفه راشد العيسائي (@6r8sAwGUQMOc1I9) June 17, 2020

وشكك حساب (الأسد العماني) في الرواية الاماراتية التي قد تصدر لما حدث مع المواطن العماني، مؤكداً أن ما حدث تصفية متعمدة.

وفاة مواطن عماني بولاية دبا بإطلاق النار عليه من قبل حرس الحدود الإماراتي لعبوره السياج الحدودي وتوفي بمستشفى دبا الفجيرة بالإمارات

لا أعتقد بأن هذه الروايه صحيحة والصحيح تمت تصفيته والايام كفيله بأن تحق الحق وتوضح ما حدث pic.twitter.com/CY4NyZAFdG — 🇴🇲 الأسد العماني 🇴🇲 (@v6J7j1VsK9iVaHY) June 17, 2020

ولم يصدر حتى لحظة كتابة هذا الخبر تعقيب رسمي من الجهات المختصة في سلطنة عمان حول ما حدث .