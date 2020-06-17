هذا ما تجنيه سلطنة عُمان من العمالة الوافدة.. “شاهد” مشهد صادم قد يحول السلطنة لأخطر بؤرة لتفشي كورونا

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا صادما لعدد من العمال الوافدين في سلطنة عمان، واصفين المقطع بالقنبلة الموقوتة التي ستحول البلاد إلى أخطر بؤرة لفيروس كورونا المستجد في العالم.

ووثق الفيديو، الذي رصدته “وطن”، تجمعاً لعمالة آسيوية من الجنسية البنجلاديشية في أحد العشوائيات بمحافظة صلالة في سلطنة عمان، حيث رصد الفيديو العمالة البنغالية وهي متجمعة في ساحة بأحد أحياء الوافدين الأجانب.

ويظهر الفيديو، قيام عدد منهم بعمليات بيع الخضروات والفواكه بشكل عشوائي وبدون إجراءات احترازية، كما يؤكد أن المنطقة التي وثقها في المقطع شهدت ظهور أكثر من حالة مصابة بفيروس كورونا، محذرًا من تحول سلطنة عمان إلى بؤرة خطيرة للفيروس بسبب ممارسات العالمة الوافدة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو، مطالبين السلطات العُمانية بالعمل الفوري على إلزام الجميع بالإجراءات الاحترازية ووقف الاستهتار بخطر فيروس كورونا.

لا نلوم العمالة الوافدة الذين لا حول لهم ولا قوة ، جهل وفقر وتشرد،اللوم على الجهات الحكومية ، هل يعقل وصلنا الى الشهر الرابع من بداية الجائحة والى الان لم تتوصل الى آلية للتعامل مع المساكن و العشوائيات رغم انها محصورة في مناطق معينة فقط . لم نرى الى الان اي حلول لمتابعتهم وحصرهم. — علي بن سعيد ( حواس العامري ) (@sll2050) June 16, 2020

خير الكلام ماقل ودل الفيديو واضح بدون تعليق واضافه الكثير من الكلام والتفاصيل

عماله تدور لقمه عيش ما همها مخاطر كرونا وغيره نتمنا من بلديه ظفار ايجاد سوق خضروات مطابق للشروط يبيعو بظاعتهم وتكون صالحه للاستهلاك متطابقه للشروط الصحيه اغلب المزارع تديرها عماله بنجاليه هناك وفره 🥬 — عااابر سبيل (@zool80337828) June 16, 2020

هذي العشوائية مستمرة منذ عقود من الزمن..هؤلاء القوم قدموا بعقود عمل صورية فاضطروا لكسب لقمة العيش بشتى الطرق بنظام (الكوميشن) وهنا سكناتهم المكتظة في وسط (خرايب) صلالة القديمة والجهات الحكومية تعلم عن حالهم..خليك في البيت طامة كبرى بالنسبة لحالهم وخارج البيت مصيبة! الحل؟؟؟ — قسَّورة (@quswarh) June 16, 2020

نتمنى من أصحاب القرار والجهات الرسمية في محافظة ظفار التعامل مع هذه التكدس العمالي في البيوت القديمه في صلاله بحلول إيجابية خدمة للمجتمع والصالح العام… وفق الله الجميع لخدمة هذا البلد العزيز تحت ظل القيادة المظفرة لجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله… . — د. علي العبادي الرواس (@AOAR36762579) June 16, 2020

مصيبة والله العمالة الوافدة….

يكفي ما سمعناه من أخبار متداولة في هذا الحي لولاية صلالة على إن تم إكتشاف بعض الحالات هنا…



يجب ان تكون هناك حلول لهم هذي العمالة ونطالب الجهات المعنية بالتدخل. — محمد الكاف (@VExRIb6CvTxBPgp) June 16, 2020

عندي إقتراح أو حل لهذي المشكله أتمنى من وزارة الإسكان أن تهدم جميع البيوت القديمه التي صارت ملجأ لهذي العماله المشرده.. وتصبح أراضي لأصحابها وبهذا نقضي على المشكله… أما إذا كنتم تحتفظون بالتاريخ والتراث فيجب إعادة بنائها ع شكلها القديم.. والله المستعان… — بو عزان (@PvR3SJyw92qCh1Z) June 17, 2020

وحسب آخر إحصائية، أعلنت سلطنة عمان، تسجيل 6 وفيات و745 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا ”كوفيد19“ ، منها 377 لعمانيين، و 368 لغير عمانيين.

وأوضحت السلطنة، أن العدد الكلي للحالات المسجلة بلغ 25269 حالة، منها 114 حالة وفاة.