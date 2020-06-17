هذا ما تجنيه سلطنة عُمان من العمالة الوافدة.. “شاهد” مشهد صادم قد يحول السلطنة لأخطر بؤرة لتفشي كورونا
أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا صادما لعدد من العمال الوافدين في سلطنة عمان، واصفين المقطع بالقنبلة الموقوتة التي ستحول البلاد إلى أخطر بؤرة لفيروس كورونا المستجد في العالم.
ووثق الفيديو، الذي رصدته “وطن”، تجمعاً لعمالة آسيوية من الجنسية البنجلاديشية في أحد العشوائيات بمحافظة صلالة في سلطنة عمان، حيث رصد الفيديو العمالة البنغالية وهي متجمعة في ساحة بأحد أحياء الوافدين الأجانب.
ويظهر الفيديو، قيام عدد منهم بعمليات بيع الخضروات والفواكه بشكل عشوائي وبدون إجراءات احترازية، كما يؤكد أن المنطقة التي وثقها في المقطع شهدت ظهور أكثر من حالة مصابة بفيروس كورونا، محذرًا من تحول سلطنة عمان إلى بؤرة خطيرة للفيروس بسبب ممارسات العالمة الوافدة.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو، مطالبين السلطات العُمانية بالعمل الفوري على إلزام الجميع بالإجراءات الاحترازية ووقف الاستهتار بخطر فيروس كورونا.
وحسب آخر إحصائية، أعلنت سلطنة عمان، تسجيل 6 وفيات و745 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا ”كوفيد19“ ، منها 377 لعمانيين، و 368 لغير عمانيين.
وأوضحت السلطنة، أن العدد الكلي للحالات المسجلة بلغ 25269 حالة، منها 114 حالة وفاة.