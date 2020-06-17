نهاية مزرعة آل سعود بأيدي ابن سلمان.. “شاهد” كارثة في بحر “القنفذة” بالسعودية ومشهد مخيف وصادم!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب واسعة عقب تداول مقطع مصور، أظهر أطناناً من الأسماك النافقة تطفوا على سطح الماء ببحر “القنفذة” في المملكة.

المقطع المثير للجدل وبعد الضجة الواسعة التي أحدثها دفع بالسلطات للتدخل وتوضيح الأمر، حيث أعلنت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي بتويتر أن وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع عدد من القطاعات تباشر التحقيق في أسباب نفوق أسماك ببحر القنفذة، دون توضيح سبب هذا المشهد الكارثي.

#وزارة_البيئة_والمياه بالتعاون مع عدد

من القطاعات تباشر التحقيق في أسباب

نفوق أسماك ببحر #القنفذة. pic.twitter.com/3awGqQlHml — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) June 16, 2020

إمارة مكة بتويتر أعادت نشر الفيديو على صفحتها الرسمية مؤكدة أن السلطات المعنية بدأت التحقيق في أسباب ذلك، بينما لم تشر إلى أي سبب ربما يكون قد ادى لهذا المشهد المخيف.

من جانبهم أوضح ناشطون أن السبب في هذا الأمر قد يكون الصيد الجائر، فيما حذر آخرون من السفن التي تمر عبر البحر الأحمر وخاصه السفن التي تتبع لدول معاديه للبيئة، حسب وصفهم.

واشاروا الى أن هذه السفن قد تفرغ نفيات خطيرة في البحر تكون سببا في كارثه بحرية ونفوق الملايين من الكائنات.

يجب مراقبة السفن التي تمر عبر البحر الأحمر وخاصه السفن التي تتبع لدول معاديه للبيئه….هذه السفن قد تفرغ نفيات خطيرة في البحر تكون سبب في كارثه بحرية ونفوق الملاين من الكائنات البحرية وفي مثل هذي الظروف وبعد مرور ايام قد يصعب على المختصين تحديد السبب — فواز القرشي أبو جود (@Fawaz_alQurashi) June 16, 2020

السبب الأول والأخير هوه الصيد الجائر من الجالية البرماوية، تلاقيهم بعشرات الآلاف يصدادون في الشعبيه والقنفدة وجدة. #الجاليه_البرماويه_خطر_على_الثروه_السمكيه — حامد الدعدي☆#كلنا_مسؤول (@hamedaldaadi) June 16, 2020

وذهب فريق ثالث إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يعبث بالمملكة كلها منذ وصوله لسدة الحكم ومن المؤكد أن هذه الكارثة سببها أي قرار من قراراته المتهورة ولهذا لم تكشف إمارة مكة عن السبب وزعمت أن التحقيقات جارية.

يشار إلى أن محافظة “القنفذة” السعودية تقع في الجزء الجنوبي من منطقة مكة المكرمة وتمثل أحد المحافظات الساحلية بالمنطقة، حيث تمثل حدود المنطقة مع إمارة منطقة عسير جنوبا وإمارة منطقة الباحة ومحافظة العرضيات شرقا.

ويحدها من الشمال محافظة الليث، أما من الغرب فتمتد بواجهة بحرية لمسافة 165 كيلومترا تقريبا على ساحل البحر الأحمر.