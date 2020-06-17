“شاهد” “رداحة تونس” عبير موسى تُصاب بهستيريا بعد رفع صورة محمد مرسي داخل البرلمان!

دخلت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى، في حالة هستيرية، فور رؤيتها صورة الرئيس المصري الأسبق “محمد مرسي” داخل مجلس النواب.

وبدأت عبير موسى “التي تربت بمستنقع نظام بن علي المخلوع”، بالصراخ، وقالت بحسب ماظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”: “أريد أن أفهم لماذا وضعوا صورة محمد مرسي؟ وكتبوا عليها الشهيد ويلتقطون الصور معها، وكل ذلك تحت قبة البرلمان”.

وتابعت “رداحة تونس” انفعالاتها المجنونة، وردحها: “أصبحنا نتحدى الدولة التونسية، ونضع زعيم جماعة الإخوان المسلمين تحت قبة البرلمان، ويرفعها نائب، ماذا يُسمى هذا التصرف؟”.

عبير موسي في حالة هستيرية بعد رفع صورة ⁧#محمد_مرسي⁩، اول رئيس منتخب في تاريخ مصر، تحت قبة البرلمان التونسي، إحياء للذكرى الأولى لوفاته في سجون الانقلاب pic.twitter.com/wjTp1tj97t — مجلة ميم (@MeemMagazine) June 17, 2020

ثم قامت عبير موسى بتهديد رئيس كتلة إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، الذي حمل الصورة، وقالت: “ستتحمل مسؤوليتك في مافعلت”.

وحاولت رئيسة المجلس احتواء الموقف، وخاطبتها قائلة: “من فضلك سيدة عبير، نحن لم نحرمك، ومن حقك أيضاً وضع صورة أمامك”.

وكان رئيس كتلة إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف قد رفع صورة مرسي التي كُتب عليها: “رحم الله مرسي، الرئيس الشهيد، تبقى الأسود أسودا”، وإلتقط معها سيلفي داخل قبة البرلمان.

وكانت عبير موسى، قد وجهت في وقت سابق، اتهاماً صريحاً بأن هناك أموالاً أجنبية تصل لتونس لدعم تنظيم الإخوان، وأشارت إلى أن لائحة تصنيف تنظيم الإخوان على لائحة الإرهاب ستمنع أيَّ دعمٍ عنه.

وقالت عبير إن “حركة النهضة تكذب على التونسيين منذ عام 2011، ونريد كشف حقيقة ارتباط حركة النهضة بالإرهاب، والتي أكدت في وقت سابق أنها “حركة إخوانية مرتبطة بالإرهاب”.

وهي ليست المرة الأولى التي تدخل فيها عبير موسى في جدال مع حركة النهضة؛ ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قامت بتنفيذ اعتصام مفتوح على خلفية مناوشات كلامية مع النائبة عن النهضة جميلة الكسيكسي.

كما دعت موسي، في مناسبات سابقة، إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

الجدير بالذكر أن حركة “النهضة” أعلنت أمس، أنها قررت مقاضاة رئيسة عبير موسي، بتهمة “الادعاء بالباطل” على نوابها.

وأوضح الناطق باسم الحركة عماد الخميري، في مؤتمر صحفي عقدته كتلتها بالبرلمان، أن عبير موسي تتعمد نشر الكذب والافتراء” بحق كتلته.

وأضاف أن “كتلة النهضة تدين هذا الكذب والبهتان والزور الذي ادعته موسي بالقول إن نواب لحركة النهضة يتنقلون ليلا لزيارة الإرهابيين بسجن المرناقية وبرج العامري بتسهيل من المدير العام للسجون مقابل امتيازات هامة حسب قولها وادعائها وكذبها”.

وشدد على أن “هذا النهج السياسي المتعمّد في قلب الحقائق والكذب ونشر الأكاذيب لا يمكن أن يؤسس لحياة سياسية جدية بين الأطراف السياسية والمتنافسين السياسيين”.