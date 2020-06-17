“خسا هالواطي هو وأبوه” .. يحيى السعود يمسح الأرض بـ”كوهين” ويطالب الملك بتلقين الإحتلال درساً قاسياً

ردّ النائب في مجلس النواب الأردني يحيى السعود على الأكاديمي الاسرائيلي “إيدي كوهين”، بعد نشره تغريدة سخر فيها من ملك الأردن عبدالله الثاني، ولوّح باحتلال المملكة في 3 ساعات بدبابتين.

واعتبر “السعود” أن تصريحات “كوهين” لا قيمة لها، وأن الجيش الأردني له صولات وجولات، وهذا الاحتلال لا يعرف إلا لغة الدمار والقتل لأنه محمي من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف: “خسا هذا الاعلامي هو وأباه وجده أن يحتلوا الاردن.. إن الدستور الأردني منح جلالة الملك الصلاحية والولاية فالمادة 32 تقول الملك يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات .. رجاء من جلالة الملك أن نلقن هذا الواطي درسا لن ينساه فالاحتلال لا يفهم إلا القوة والشعب الأردني تواق للشهادة”.

وأكد أن الخيار العسكري، وخيار المقاومة هما الطريق لمواجهة الاحتلال، فهذا خيار استراتيجي لنا، مطالبا بالخيار العسكري مع الاحتلال، وأن جلالة الملك تحدث عن صدام مع الاحتلال، ويجب ان يكون الصدام عسكريا، “فنحن نمتلك العزيمة والقوة والعقيدة فالقدس وفلسطين عقيدة عند كل الاردنيين”.

وطالب السعود بالغاء اتفاقية وادي عربة، معتبرا أنها أي الاتفاقية لم تجلب للشعب الأردني إلا الويلات، لافتا إلى ان الاحتلال لا يفهم إلا لغة العنف والقوة، فهي تستمد قوتها من دعم أمريكا.

واعتبر شراء الغاز من الاحتلال، هو تمويل لله من أجل شراء الرصاص لقتلنا.

وحول تهديدات الاحتلال بضم غور الأردن، طالب “السعود” الحكومة الأردنية باتخاذ خطوات سريعة مثل طرد سفير الاحتلال، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب.

الموقف الشعبي من ضم غور الأردن الموقف الشعبي من ضم غور الأردن .. حديث المحور الاول من #نبض_البلد مع يحيى السعود – رئيس لجنة فلسطين النيابيةhttps://roya.tv/program/59لمشاهدة المزيد من البث المباشر الخاص بنبض البلد:https://web.facebook.com/royanabdalbalad/live_videos/ Gepostet von ‎Roya News – رؤيا الإخباري‎ am Dienstag, 16. Juni 2020

وكان إيدي كوهين قال في تغريدته: “مسؤولي ملك الأردن وأتباعه القلة يهددون بحرب، طبعا مثل طالب مدرسة أول إبتدائي يهدد طالباً آخر بأخوه الكبير غير الموجود أساساً ببساطة”.

وتابع مهدداً باسم دولته: “لو صارت حرب لا سمح الله، سنحتل الأردن بدبابتين في 3 ساعات، وسيشرب جنودنا الكوكتيل من لبناني سناك في عبدون”.

ووجه رسالة مٌباشرة لملك الأردن قائلاً: “يكفي عرطا يا جلالة الملك وتذكر العشرين قيل”.

وقابل مغردون عرب، تغريدة “كوهين” بردود قوية.

مسؤولي ملك الاردن واتباعه القلة يهددون بحرب، طبعا مثل طالب مدرسة اول ابتدائي يهدد طالبا اخر باخوه الكبير غير الموجود اساسا

بساطة لو صارت حرب لا سمح الله، سنحتل الاردن بدبابتين في ٣ ساعات، وسيشرب جنودنا الكوكتيل من لبناني سناك في عبدون

يكفي عرطا يا جلالة الملك وتذكر العشرين قيل — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) June 14, 2020

وجدد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، تأكيده أن سعي إسرائيل إلى ضم أراض في الضفة الغربية، “أمر مرفوض، ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة”.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وأهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على خطوط 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاءت تصريحات الملك عبد الله خلال اجتماعات عقدها عبر الهاتف، مع رؤساء لجان وقيادات في الكونغرس الأميركي، وفق ما جاء في بيان صدر عن الديوان الملكي.