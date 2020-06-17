يقيمان في أحد القصور الفارهة.. حساب شهير يكشف مكان تواجد سعود القحطاني وأحمد العسيري

كشف حساب سعودي شهير على تويتر، المكان الذي يختبئ فيه مستشار ولي العهد السعودي السابق ورئيس لجان الذباب الإلكتروني، سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات السعودية أحمد العسيري، المتهمان الرئيسيان بقضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وقال حساب العهد الجديد، المعني بكشف قضايا الفساد والاستبداد في المملكة العربية السعودية، في تغريدة رصدتها “وطن”: “المجرمان سعود القحطاني وأحمد عسيري في نيوم حالياً ويقيمان في أحد قصورها”.

المجرمان سعود القحطاني وأحمد عسيري في نيوم حالياً ويقيمان في أحد قصورها .. — العهد الجديد (@Ahdjadid) June 17, 2020

والقحطان وعسيري أقيلا من منصبيهما بعد اغتيال الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، حيث يتهم المسؤولان السعوديان بالتخطيط لعملية الاغتيال بتعليمات من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الحساب الشهير، مستذكرين السعودي عبد الرحيم الحويطي، الذي قتل على يد الأمن السعودي بعد رفضه تسليم منزله في نيوم.

رحمة الله على #عبدالرحيم_الحويطي — الوفاء والأمل (@abo_saad4) June 17, 2020

نهايه ال سعود على ايد القحطاني وجماعته — nassim (@nassim50801817) June 17, 2020

ليت عندي طيارات درونز🛩 — أبو خالد المري (@almarri_mo) June 17, 2020

إذا لم تكن لهما نيوم. لمن تكون هي المجرمين. والصهاينة. وفيفي عبده وسماء. المصري. ومعهم. حليمه بولند — Freeman (@Freeman68019388) June 17, 2020

وتحاكم السعودية خمسة مسؤولين بجريمة مقتل جمال خاشقجي، في حين برأت بتعليمات من محمد بن سلمان كلاً من سعود القحطاني وأحمد العسيري من المشاركة بالجريمة، الأمر الذي أثاراً غضباً واستنكاراً دوليين.

ويبدو أن وجودها بمنطقة نيوم يكشف عن مواصلة محمد بن سلمان الاستعانة بهما كمستشارين له، وتكليفهما بمهمة إخلاء أراضي الحويطات من سكانها تمهيداً لاستكمال مشروع مدينة نيوم، الذي راح ضحية رفضه عبد الرحيم الحويطي.

ويقدم مصمموا المدينة على أنها مدينة ضخمة خضراء وحديثة للغاية:، اذ سيتم التنقل فيها عبر سيارات الأجرة الطائرة، وتوفير المدرسة من خلال تقنية الهولوغرام، وضبط درجة الحرارة بفضل نظام الاستمطار السحابي، مما يؤدي إلى هطول الأمطار على فترات منتظمة.

وسيكون لـ”نيوم” وضع خارج الحدود الإقليمية، مما سيسمح لسكانها بتحرير أنفسهم من التشدد السعودي وارتداء الملابس كما يريدون أو حتى استهلاك الكحول.