“حب خشوم” في مجلس الأمة يثير جدلاً واسعاً في الكويت .. واشتباه إصابة نائب بـ”كورونا”!

أثارت صورة “حب خشوم” داخل مجلس الأمة الكويتي جدلاً وضجةً واسعةً في الكويت بسبب عدم تطبيق التباعد الاجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وعبّر مغرّدون عن استيائهم من عدم التزام النواب في مجلس الأمة الكويتي بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وطالبوا وزير الصحة الكويتي بتحويل جميع من كانوا في قاعة مجلس الأمة إلى الحجر الصحي لـ14 يوماً.

انا لو من وزير الصحة



احول كل اللي كانوا موجودين بقاعة مجلس الأمة اليوم الى الحجر المؤسسي لمدة ١٤ يىم في فندق كراون بلازا والبسهم سوارة تطبيق شلونك. pic.twitter.com/WfiYGmUTwf — د. مشعان المشعان (@Mash3aan) June 16, 2020

طول الجلسة لابسين كمامات



وتالي حب خشوم



لازم حجر مؤسسي معالي وزير الصحة pic.twitter.com/TdGhYJYOaD — خالد سعود الفريج (@Khalid_Alfreej) June 16, 2020

حب خشوم في مجلس الامه الكويتي



📌لم تردعهم كورونا ، pic.twitter.com/0rzQoelk1l — عبدالكريم الذيابي (@r777aa) June 17, 2020

وخلال جلسة لمجلس الأمة الكويتي، قال رئيس المجلس مرزوق الغانم إنّه توجد حالة اشتباه لنائب غير موجود حاليًا لذا سيتم اخلاء القاعة بعد التصويت على القوانين وتعقيمها قبل العودة مجددا.

الرئيس الغانم: توجد حالة اشتباه لنائب غير موجود حاليًا لذا سيتم اخلاء القاعة بعد التصويت على القوانين وتعقيمها قبل العودة مجددا#مجلس_الامة pic.twitter.com/eYTYz9ZSgH — ترند (@Trendnews) June 17, 2020

من ناحيته، تسائل عضو مجلس الأمة محمد براك المطير:”سمعنا عن اصابة احد النواب بالفيروس فهل المطلوب اخلاء القاعة وتعقيمها وبعدين نكمل”.

محمد المطير: سمعنا عن اصابة احد النواب بالفيروس فهل المطلوب اخلاء القاعة وتعقيمها وبعدين نكمل@MBALMUTAIR#مجلس_الامة#كورونا pic.twitter.com/1bIznXmIy6 — ترند (@Trendnews) June 17, 2020

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تأكيد إصابة 527 حالة جديدة، وتسجيل 675 حالة شفاء، و 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 36,958 حالة.