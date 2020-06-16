“شاهد” وصلة رقص بين مسؤولين كويتيين والنائب البنغالي.. وقريباً تسجيلات صوتية فاضحة!

بدأت صفحة “شاهين الوثائقية” بتنفيذ تهديدها بنشر صوراً وفيديو للنائب البنغالي محمد شهيد إسلام، هو يقدم رشاوي لبعض المسؤولين الكويتيين لتسهيل أعماله غير القانونية في الدولة.

ونشرت الصفحة فيديو للنائب شهيد إسلام وهو يرقص في أحد حفلة زفاف أحد المواطنين، وعلقت: “هكذا كان يُستقبل النائب #البنغالي في حفل زفاف بعض المواطنين .!”.

هكذا كان يستقبل النائب #البنغالي في حفل زفاف بعض المواطنين .! pic.twitter.com/zPkv0lQhvx — شاهين الوثائقية (@SAH_DOC) June 15, 2020

وفي تغريدة أخرى، نشرت الصفحة ورقة إدانة النائب البنغالي، وصورته مع تعليق: “النائب البنغالي الذي اخترق أغلب الوزارات والقياديين بالرشاوي ،انتظرونا غداً سننشر تسجيل صوتي للنائب البنغالي وهو يطلب من وسيط شيخ وقيادي في الداخلية الاستعجال بإنهاء معاملاته العالقة”.

النائب البنغالي الذي اخترق أغلب الوزارات والقياديين بالرشاوي ،



انتظرونا غداً سننشر تسجيل صوتي للنائب البنغالي وهو يطلب من وسيط شيخ وقيادي في الداخلية الاستعجال بإنهاء معاملاته العالقة .! pic.twitter.com/BHPEXI4Fxs — شاهين الوثائقية (@SAH_DOC) June 15, 2020

وكانت صفحة “شاهين الوثائقية”، قد توعدت بأنها ستكشف صور ومقاطع فيديو للنائب البنغالي شهيد إسلام، وهو يقدم رشاوي لبعض المسؤولين.

قريبا سنقوم بنشر صور ومقاطع فيديو للنائب البنغالي وهو يقدم رشاوي لبعض المسؤولين وسنكشف الحقيقة كاملة pic.twitter.com/JPyjk0Ue8G — شاهين الوثائقية (@SAH_DOC) June 14, 2020

وأثبتت التحقيقات أن النائب البنغالي قدم خمس سيارات فارهة رشوة لمسؤولين كويتيين لتسهيل أعماله، وقام بالتعاون مع زوجته وتاجر كويتي بإدخال 20 ألف بنغالي إلى الكويت مقابل 60 مليون دينار، قبل القبض عليه بتهمة الاتجار بالبشر وغسل الأموال.

وكان كازي بابول يحصل على 3 آلاف دينار من كل بنغالي مقابل السفر إلى الكويت.

وكشفت صحيفة “الراي” الكويتية عن تورط شخصيات كويتية بارزة معه في قضية الاتجار بالبشر من بينهم نواب بمجلس الأمة.