النائب البنغالي
النائب البنغالي
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“شاهد” وصلة رقص بين مسؤولين كويتيين والنائب البنغالي.. وقريباً تسجيلات صوتية فاضحة!

كتب وطن
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بدأت صفحة “شاهين الوثائقية” بتنفيذ تهديدها بنشر صوراً وفيديو للنائب البنغالي محمد شهيد إسلام، هو يقدم رشاوي لبعض المسؤولين الكويتيين لتسهيل أعماله غير القانونية في الدولة.

ونشرت الصفحة فيديو للنائب شهيد إسلام وهو يرقص في أحد حفلة زفاف أحد المواطنين، وعلقت: “هكذا كان يُستقبل النائب #البنغالي في حفل زفاف بعض المواطنين .!”.

وفي تغريدة أخرى، نشرت الصفحة ورقة إدانة ، وصورته مع تعليق: “ الذي اخترق أغلب الوزارات والقياديين بالرشاوي ،انتظرونا غداً سننشر تسجيل صوتي للنائب البنغالي وهو يطلب من وسيط شيخ وقيادي في الداخلية الاستعجال بإنهاء معاملاته العالقة”.

وكانت صفحة “شاهين الوثائقية”، قد توعدت بأنها ستكشف صور ومقاطع فيديو للنائب البنغالي شهيد إسلام، وهو يقدم رشاوي لبعض المسؤولين.

وأثبتت التحقيقات أن النائب البنغالي قدم خمس سيارات فارهة رشوة لمسؤولين كويتيين لتسهيل أعماله، وقام بالتعاون مع زوجته وتاجر كويتي بإدخال 20 ألف بنغالي إلى مقابل 60 مليون دينار، قبل القبض عليه بتهمة الاتجار بالبشر وغسل الأموال.

وكان كازي بابول يحصل على 3 آلاف دينار من كل بنغالي مقابل السفر إلى الكويت.

وكشفت صحيفة “الراي” الكويتية عن تورط شخصيات كويتية بارزة معه في قضية الاتجار بالبشر من بينهم نواب بمجلس الأمة.

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