هذه الرسالة الأخيرة.. نجاة أمير سعودي شهير من محاولة اغتيال دبرتها الاستخبارات لمعارضته ابن سلمان

كشفت الأميرة السعودية ريما بنت طلال بن عبدالعزيز، عن نجاة ابن أخيها الأمير الشاب محمد بن خالد، من الموت المحقق في حادث سيارة مروع, دون الافصاح عن تفاصيل زيادة عن الحادث، فيما قالت مصادر إن الحادث كان محاولة اغتيال للأمير الذي يعد أحد معارضي ولي العهد محمد بن سلمان.

وقالت الأميرة ريما بن طلال، إن ابن أخيها تعرض لحادث سيارة، لكنه خرج منه سالما، دون ذكر مزيد من التفاصيل، وكتبت قائلة: ”حمدا لله على سلامة ابننا (محمد ولد أخوي خالد) بعد تعرضه لحادث سيارة، الله يحفظه والجميع من شر الحوادث“.

ونشرت الأميرة ريما صورة لسيارة فارهة وقد تعرضت لضرر كبير بفعل الحادث الذي لحق به حريق فيما يبدو، بجانب صورة لأخيها الأمير خالد بن طلال جالسا على كرسي بدا أنه بجانب سرير.

حمدلله على سلامة إبننا ( محمد ولد أخوي خالد ) بعد تعرّضه لحادث سيارة . الله يحفظه والجميع من شر الحوادث . pic.twitter.com/3DJXsXfoA6 — ريما بنت طلال (@Rima_Talal) June 16, 2020

وتضاربت الانباء حول أسباب الحادث، الذي قال حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه انه ضابطاً في جهاز الامن الإماراتي، حسب ما رصدت “وطن”، إن الحادث كان انفجار مدبر من قبل الاستخبارات السعودية للأمير محمد بن خالد بن طلال آل سعود, مشيراً إلى أن الأمير خالد من معارضين الامير محمد بن سلمان، واعتقل عدة مرات وافرج عنه وهذه رسالة اخيرة له.

انفجار مدبر من قبل الاستخبارات السعودية

للامير محمد بن خالد بن طلال ال سعود

والامير خالد من معارضين الامير محمد بن سلمان ، واعتقل عدة مرات وافرج عنه وهذه رسالة اخيرة له. pic.twitter.com/bvZCYNyJi1 — بدون ظل (@without__shadow) June 16, 2020

والأمير محمد بن خالد، هو شقيق الأمير الوليد بن خالد الذي يحمل اسم عمه رجل الأعمال البارز الوليد بن طلال، ويرقد في السرير دون حراك منذ دخوله في غيبوبة قبل نحو 14 عاما على خلفية تعرضه لحادث مروري.