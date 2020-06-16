“هل هذا صوت الإقامة”.. “شاهد” ماذا فعل لاعب كرة سلة أمريكي بعد فتح المساجد في قطر ولاقى تفاعلاً واسعاً

أظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سعادة لاعب كرة السلة الأمريكي، جاسمون يونغ بلود، لاعب نادي الوكرة القطري، بعودة افتتاح المساجد في قطر بعد إغلاقها 3 أشهر بسبب جائحة “كورونا” المستجد.

وظهر جاسمون المقيم في قطر، بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهو يُهرول سعيداً ويقول: “أعتقد أنني سمعت الإقامة في المسجد، تم فتح المسجد، تم فتح المسجد”.

ثم يسأل جاسمون مواطنون آخرون: “هل هذا صوت الإقامة؟”، فيُخبره حارس الأمن بأنه فعلاً صوت الإقامة، فيركض بسرعة ويصرخ :” المسجد مفتوح، المسجد مفتوح”.

سعادة كبيرة لمقيم الامريكى لاعب سلة بنادى الوكرة بعودة افتتاح المساجد اليوم شكرا لكل من ساهم لعودة فرحة العودة لبيوت الله. فعلا((لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ))@Hassan_alsai @alwakrah_sc @AwqafM @ahalqatar @AlArabNewsPaper @Marsalqatar pic.twitter.com/73myEWr8Xt — اشرف توفيق المنياوي (@ashraf1971eng) June 15, 2020

ثم نشر “جاسمون” لقطات من المسجد الذي بدا خاوياً إلا من بعض المصلين، وعلق: “شعور جيد جداً بأن أكون في منزلي”.

ورصد “جاسمون” الاجراءات الاحترازية التي قامت بها وزارة الأوقاف القطرية للحماية من فيروس “كورونا”، بوضع لافتات تحدد المسافة بين كل مصلي وآخر، وكذلك تعليمات حول استخدام سجادة الصلاة.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، قد أعلنت قبل أيام إعادة فتح المساجد للصلوات (بإستثناء صلاة الجمعة) إبتداء من 15 يونيو.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر: “بفضل من الله نبشركم بإعادة فتح المساجد للصلوات (بإستثناء صلاة الجمعة) إبتداء من يوم الاثنين القادم 15 يونيو، وبعدد محدد من المساجد سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وذلك وفق إجراءات إحترازية محددة.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يوضح الإجراءات الاحترازية لعودة الصلاة إلى المساجد.

بفضل من الله نبشركم بإعادة فتح المساجد للصلوات (بإستثناء صلاة الجمعة) إبتداء من يوم الاثنين القادم 15 يونيو وبعدد محدد من المساجد سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وذلك وفق إجراءات إحترازية محددة يوضحها هذا الفيديو.#وزارة_الأوقاف#سلامتك_هي_سلامتي #لأجل_قطر_كلنا_في_البيت pic.twitter.com/9RnJhfiM3N — وزارة الأوقاف – قطر (@AwqafM) June 8, 2020

الجدير بالذكر أن جاسمون أعلن إسلامه رسمياً، العام الماضي، في أحد المراكز الاسلامية بالولايات المتحدة الأميركية، وسط حضور كبير من أصدقائه المقربين وبعض أفراد عائلته.

ونطق اللاعب الشهادتين، حيث كشف عن أنه سيختار اسما جديدا له قريبا، ليخبر به كل جيرانه وأصدقائه في المدينة التي يعيش فيها بالولايات المتحدة.

وأجرى جاسمون اتصالا هاتفيا بأعضاء الجهازين الفني والإداري لفريقه القطري الذي انضم إليه مطلع عام 2019، وأبلغهم فيه بهذه الخطوة التي قام بها، وقال إنه اتخذ هذا القرار بعد دراسة مستفيضة وتساؤلات عديدة.

وكان جاسمون (35 عاما) دائم التردد على أحد المراكز الإسلامية بأميركا في الفترة التي سبقت إشهار إسلامه.