“بول البعير”.. “شاهد” فاشينستا كويتية تثير جدلاً واسعاً بما عرضته على مُتابعيها!
أثارت فاشينستا كويتية، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قدمت عرضاً مغرياً على أسعار “بول البعير”.
وظهرت الفاشينستا الكويتية في الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهي تُقدم عروضاَ وتخفيضات على بول البعير، قائلة: “أي أحد بياخذ بول البعير أو الوزر أو الجمل أو أياً كان اسمه، العلبة الوحدة كانت بـ 30 دينار، وهناك عرض لمن سيأخذ علبتين بعدما وصلتني كمية جديدة، بـ30 دينار أيضاً، أي أنكم ستأخذون علبتين بسعر واحد”.
وتابعت: “وأيضاً ستكون في العلبة الصغيرة زيت لاستخدام القطارة التي توجد بها”.
وأثارت الفاشنيستا جدل واشمئزاز المُتابعين، ساخرين من فكرتها في بيع بول البعير، متسائلين عن هويتها.
ووجه المتابعين سؤالاً لها ما إذا كانت قد استخدمت بنفسها هذا البول، متهمينها باستغلال المتابعين من أجل النقود، خاصة في زمن جائحة فيروس “كورونا” المستجد.
ولم تكن المرة الأولى التي يُثار بها الجدل حول استخدام بول الحيوانات في العناية بجمال الفاشينستات، فقد كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند انها وضعت بول البقر على شعرها من أجل تغذيته ومعالجته في الهند.
وأوضحت حليمة في تصريحات تلفزيونية أنه من ضمن روتين الاهتمام بشعرها في تلك الفترة، وضع بول البقر عليه من أجل تغذيته ومعالجته.
كذلك ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، قبل أشهر بمقطع فيديو أظهر مواطن سعودي يستخدم بول الإبل للوقاية من فيروس كورونا.
ويظهر المواطن السعودي بالفيديو في مزرعة للإبل بالصحراء، وهو يستقبل بول هذه الإبل من فروجها مباشرة ويشربه ويستنشقه بينما آخر بجانبه يوثق الحدث بكاميرا جواله، ويقول: “هذا شفاء طبيعي من عند الله بول الإبل دواء .. يقولون كورونا ما في كورونا مع هذا إن شاء الله”.