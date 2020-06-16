بدأت بالرؤوس الكبيرة.. الكويت توقف 3 مسؤولين تسببوا بخسائر فادحة للطيران المدني وهذا ما جرى

أصدر وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي، مبارك الحريص، قراراً يقضي بإيقاف ثلاثة مسؤولين عن العمل في الإدارة العامة للطيران المدني.

وقالت صحيفة “القبس” الكويتية، إن لجنة شكلت برئاسة إدارة الفتوى والتشريع للتحقيق في “تقاعسهم الوظيفي” الذي أدى لخسارة ملايين الدنانير.

وكشف مصدر مسؤول للصحيفة، أن إيقاف الموظفين جاء على أثر خسارة الطيران المدني الكويتي العائد للدولة حكماً قضائياً بقيمة 8.5 مليون دينار (نحو 25 مليون دولار)، ووجود شبهات بتقصيرهم في تزويد إدارة الفتوى بمستندات القضية قبل الفصل فيها وصدور الحكم القضائي.

وقال المصدر إن الموقوفين هم وكيل مساعد، ومدير إدارة، ورئيس قسم، وستستدعيهم إدارة الفتوى للتحقيق معهم قريباً.

وأكد المصدر أن الوزير الحريص قال: “لن أسمح بحصول تجاوز وتعدٍّ على المال العام، ولا مكان للمتقاعسين، وستتم محاسبة أي مقصّر، مهما كان موقعه”.

الجدير ذكره، أن وزارة الصحة الكويتية، أعلنت شفاء 772 مصاباً من فيروس كورونا وارتفاع مجموع المتعافين إلى 27531.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 36431، لافتةً إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة بكورونا ليرتفع العدد لإجمالي للمتوفين إلى 298.