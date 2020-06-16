تصريح ناري جلط “المتفذلكين”.. “ِشاهد” أبو تريكة: قطر ستبهر الجميع بنسخة كأس العالم 2022

أطلق لاعب الكرة المصري الشهير، محمد أبو تريكة، تصريحاً نارياً بشأن استعدادات دولة قطر لتنظيم كأس العالم لعام 2022، في ظل الجهود الحثيثة التي تقودها الإمارات والسعودية لسحب الملف من الدوحة.

وقال أبو تريكة، في لقاء تلفزيوني رصدته “وطن”، إن قطر ستبهر الجميع بنسخة كأس العالم 2022، وسيكون على غرار ما حدث في روسيا بآخر نسخة، مشيراً إلى أن الدوحة تستثمر بالبشر بالعقل والقلب.

وأضاف أبو تريكة: “ابني في البشر يرجعلك المجهود دة، بالعقل والقلب الدول تتقدم مش بالمباني بس، هي دي طبيعة الدولة والناس الموجودة بتحب بلدها وبتحب تنجح، عمر الكره ما يبني دولة”.

النجم الخلوق محمد أبو تريكة يوجه رسالةً تصلُ من القلب إلى القلب.. شكرًا لك يا كابتن 🙏🏻🇪🇬@trikaofficial pic.twitter.com/McN39cfp54 — خليفة بن حمد (@KHK) June 15, 2020

وتابع أبو تريكة: “الحب والأيادي المفتوحة هي اللي بتقول للجميع تعالوا، ويجب أن يكون قلبه سليم وصافي، طالما قلبك صافي وسليم ربنا راح يكتبلك التوفيق، والقطريين الآن يستثمرون في البشر وقلبهم طيب انا عشت هنا 7 سنين ما شفتش منهم إلا كل خير وبحبه الخير للجميع وناس متربية ومتعلمة”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا مع التصريح الناري لمحبوب جماهير الكرة العربية، مؤكدين أن قطر ستقدم نسخة عربية فريدة ومميزة لكأس العالم عام 2022.

تسلم يا ابن بلدي ..الله يحفظ قطر وأهلها الطيبين — السير بروف (@negypt96) June 15, 2020

إن شاء الله كل العرب يفخرون بإنجاز إقامة كأس العالم في قطر 🇶🇦شكرآ بوتريكة 🇪🇬 — كلمات (@Seagull782) June 15, 2020

ما خرج من القلب وصل إلى القلب

وما خرج من اللسان لم يتجاوز الأذن. — خـ ـالـ ـد بـ ـن داهـ ــ ـم 🇶🇦 (@KhaledAlhajre) June 16, 2020

تريكه بيتكلم بلسان حال كل المصريين 🇪🇬المقيمين فقطر

الله يديم عزك ياقطر ومن تقدم لتقدم 🇶🇦 — mohammed (@mohammed_atris) June 15, 2020

أطيب ناس وأكرم معاملة.. هو قال الواقع واللي أي مصري عاش هناك أو راح هناك هيقوله.. بس للأسف فيه بعض الناس بتقيس الكلام ده من وجهات نظر تانية وبتتبني عليه اتهامات باطلة، لأنهم لا عاشوا ولا شافوا حاجة واعتمدهم بيكون بس على معلومات مغلوطة ليس إلا… — Sarah Abdelbaky (@SarahAbdelbaky1) June 16, 2020

عرفناه لاعب فنان وعبقري

وشاهدنا أخلاقياته بالملعب

والان نكتشف مخه الكبير وطرحه الرزين واسلوبه الجميل وكلماته العذبة وحضوره كمحلل راقي ومحترم وذكي

الله يوفقك ويسعدك يابوتريكه 💐😇 — 🇶🇦 شـمــ( العـز )ــوخ 🇶🇦 (@SHMOOKQTR2) June 15, 2020

نِعْم الرجل وكلمة حق في أهل قطر — عيد بن مطلق (@eidbenmutlaq) June 15, 2020

الجدير ذكره، أن الاتحاد العالمي لكرة القدم “فيفا”، قطع الطريق على مساعي دول الحصار على رأسها السعودية والإمارات للإضرار بقطر فيما يخص استضافة مونديال 2022.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الغارديان” البريطانية عن مسؤولين كبار في الفيفا، فإن نقل كأس العالم 2022 من قطر “امر بعيد الاحتمال”.

وكانت السعودية والإمارات ومن ورائهم مصر قد سخروا إعلامهم لشيطنة قطر وتوجيه اتهامات باطلة لها عن منحها استضافة نسخة 2022 من المونديال مقابل رشاوى لمسؤولين بالفيفا، بهدف سحب كاس العالم من قطر وهو ما فشلت فيه هذه الدول كما فشلت في حصار قطر.