“معهد واشنطن” يُحرج “بن سلمان وبن زايد” بما قاله عن أمير قطر ومن اختاروهم للإنقلاب عليه

قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنّ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد برز كزعيم وطني بعد أزمة سحب السفراء من دولة قطر عام 2014، ما أثار دهشة المراقبين.

وأكد المعهد ان مكانة الأمير تميم تعززت كزعيم وطني بعد ازمة ٢٠١٧ التي كانت تستهدف اضعاف حكمه حد الانهيار ولكن ادت على ما يبدو لنتائج عكسية.

وأضاف معهد واشنطن أنه بينما يؤكد المسؤولون الاماراتيون ان الامير الاب (حمد بن خليفة) لايزال لاعبا رئيسيا في المشهد السياسي القطري الا ان الدبلوماسيين في الدوحة لا يشاركونهم هذا الرأي.

واعتبر معهد واشنطن أن كل البدلاء الذين قدمتهم الامارات والسعودية للامير تميم كانوا غير جديرين بالثقة.

ويشير الحياد الاميركي من الازمة الخليجية إلى أن مخاوف دول الحصار إما غير معترف بها أو يُنظر إليها على أنها مبالغ فيها. لكن تشجيع حل الخلاف يجب أن يظل أولوية الولايات المتحدة خاصة.بحسب معهد واشنطن