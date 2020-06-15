مشاهد صادمة للكارثة التي تسبّب بها الوافدون في الكويت ودفعت القوات الخاصة للتدخل!

غير متلزمين بالتباعد واجراءات منع تفشي فيروس كورونا، شهدت منطقة حولي في الكويت حالة من الفوضى والتدافع “الكارثي” من قِبَل الوافدين خلال عملية توزيع جمعية الهلال الأحمر الكويتي سلالاً غذائية عليهم .





واظهرت لقطات مصوّرة أعداداً كبيرةً من العمال والمحتاجين خلال هجومهم على مركبات الهلال الأحمر للحصول على سلال غذائية، استدعت تدخل القوات الخاصة وتأجيل التوزيع.

#البنغالي



يلي بعت ديرتك ع شان جم دينار



عاجبك الوضع الحين؟ مستانس وانت تشوف جذي حسبي الله ونعم الوكيل لكل راشي ومرتشي pic.twitter.com/iX3XduTqOh — وطني النهار🇰🇼 (@mmhhmmddall) June 15, 2020

وتجاوزت اعداد المقيمين الذين حضروا 1000 شخص، بحسب ما نقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر





واضطرت القوات الخاصة الى فض التجمع بعد الفوضى والتدافع باستخدام القوة في حين غادر فريق الهلال الأحمر.

والإثنين، سجلت وزارة الصحة الكويتية حالتي وفاة، و511 إصابة، و772 حالة تعاف.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 36 ألفا و431، بينها 298 وفاة، و27 ألفا و531 حالة تعاف.