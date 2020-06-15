محمد بن راشد يصرف الأنظار عن فضيحته مع الأميرة هيا بنت الحسين بالإعلان عن “مشاريع” جديدة في دبي

يبدو أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، يسعى بشكل حثيث لصرف الأنظار ووقف تسليط الإعلام الضوء على فضيحته المدوية مع الأميرة هيا بنت الحسين، التي هربت من قصره في دبي إلى بريطانيا وتقاضيه أمام المحاكم الآن.

وفي هذا السياق يعلن “ابن راشد” من فترة لأخرى عن افتتاح مشاريع ومؤسسات جديدة غريبة في دبي، لا فائدة منها سوى الاستعراض “واخذ اللقطة” وبعدها لا نسمع مرة أخرى عن هذه المؤسسات كغيرها من المشاريع الوهمية في الإمارات.

هذه المرة خرج الشيخ محمد ليعلن عن افتتاح ما أسماها “أكاديمية الإعلام الجديد”، التي تهدف إلى تعزيز قدرات وإمكانيات المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب قوله.

وقال “بن راشد” ـ الذي حاول قبل فترة منع النشر الإعلامي في قضيته مع الأميرة هيا مستغلا علاقاته النافذة ببريطانيا ـ في تغريدة له على “تويتر”: “أطلقنا اليوم أكاديمية الإعلام الجديد.. مؤسسة جديدة لتجهيز أجيال جديدة من المتخصصين في الإعلام على وسائل التواصل الاجتماعي”.

أطلقنا اليوم أكاديمية الإعلام الجديد … مؤسسة جديدة لتجهيز أجيال جديدة من المتخصصين في الإعلام على وسائل التواصل الاجتماعي .. الإعلام الجديد هو علم جديد .. له أدواته .. وأسراره .. ونريد لكوادرنا أن تكون في مقدمته.. pic.twitter.com/1RsZN6ZsBT — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 15, 2020

وأكد أن “الإعلام الجديد هو علم جديد، له أدواته وأسراره، ونريد لكوادرنا أن تكون في مقدمته”.

وأضاف حاكم دبي في تغريدة أخرى مستعرضا إنجازه المزعوم:” “الأكاديمية ستعمل على تأهيل خبراء ومديري التواصل في المؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى إعداد مؤثري تواصل جدد بشكل احترافي، الإعلام الجديد يوفر اليوم فرصا وظيفية، ومسارات مهنية، وسيبقى داعما أساسيا لمسيرة التنمية”.”

الأكاديمية ستعمل على تأهيل خبراء ومدراء التواصل في المؤسسات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى إعداد مؤثري تواصل جدد بشكل احترافي … الإعلام الجديد يوفر اليوم فرصاً وظيفية .. ومسارات مهنية .. وسيبقى داعماً أساسياً لمسيرة التنمية.. pic.twitter.com/adsKDpT9QM — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 15, 2020

وربط ناشطون بين سعي محمد بن راشد مؤخرا للإعلان عن عدة مشاريع ومؤسسات جديدة في الإمارات، وبين الفضيحة التي تسببت له بها الأميرة هيا بنت الحسين شقيقة ملك الأردن، مؤكدين أن كل هذه الاستعراضات هدفها صرف الأنظار عن قضية الأميرة هيا التي ما زالت تخفي الكثير في جعبتها عن هذا الرجل الذي عاشرته سنين في قصور دبي.

يشار إلى أنه في الفترة الأخيرة هيمن على اهتمام الصحف البريطانية بنسخها الورقية والإلكترونية، خبر إصدار المحكمة العليا البريطانية حكمها لصالح الأميرة هيا بنت الحسين، وتحميلها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، مسؤولية اختطاف ابنتيه، وإعادتهما قسراً إلى الإمارات.

وتصدر الموضوع الصفحة الأولى في عدد من الصحف منها الغارديان والتايمز والديلي تلغراف، طيلة أسابيع.

وبدأت معركة حضانة الطفلين في شهر مايو الماضي وعقدت عدة جلسات بالمحكمة العليا في لندن أمام آندرو ماكفارلين رئيس قسم شؤون الأسرة وكانت جلسات خاصة.

وقال الطرفان في بيان في يوليو الماضي إن القضية لا تتعلق بالطلاق أو بمشاكل مالية بل تقتصر على رعاية الطفلين.

ويقول موقع “بيلد” إن الأميرة هيا ليست هي المرأة الأولى التي تهرب من محيط حاكم دبي القوي، الذي تقدر ثروته بـ10 مليارات يورو.

فقد سبق أن حاولت اثنتان من بناته الهروب: شمسة (38 عاماً) هربت داخل إنجلترا بسيارة، قبل أن يتم اقتيادها من كامبريدج وإعادتها إلى دبي، ولطيفة (32 عاماً)، التي حاولت الهروب بيخت من عمان قبل أن تعترضها البحرية الهندية وتعيدها إلى والدها.