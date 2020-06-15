“رقصة المؤخرة”.. “شاهد” ماذا فعلت الفاشينيستا السعودية مودل روز بجرأة مع شخصين آخرين!

نشرت الفاشينيستا السعودية وعارضة الأزياء مودل روز مقطع فيديو جديد على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعيّ، أشعل جدلاً واسعاً.

وظهرت مودل روز في الفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي ترتدي تيشرت يكشف كامل بطنها، ثم ترقص بجرأة مع شخصين آخرين، رقصة “ويكي هو” المعروفة باسم “رقصة المؤخرة “، والتي تعتمد على هزّ المؤخرة والتركيز على حركة الأرداف.

وأثارت مودل روز استياء المتابعين خاصة السعوديين، فكتب أحدهم: “مستقبل ممثله اباحيّه”.

مستقبل ممثله اباحيّه . — ‏Ꭺ¹⁹. (@wr5ill) June 14, 2020

ورأى فيصل أنها مُستعدة للتمادي أكثر من ذلك لتُصبح مشهورة، وكتب: “بتموت عشان تصير مؤثرة”.

بتموت عشان تصير مؤثره — faisal (@faon1411) June 14, 2020

ولم يكتف مُغرد باسم “سلطان” بمهاجمتها، بل هاجم من يتابعها أيضاً، وكتب: “المشكلة انه حثالة ورخيصه ولا يمجدها ويتعابها الا شخص ما عنده غيره هذي مع الوقت ستغزو فكر البنات الصغار هي ومن على شاكلتها صدق من يتصدر المشهد الان السفهاء ولا يعلوا من شانهم الا الجهلاء”.

المشكلة انه حثالة ورخيصه ولا يمجدها ويتعابها الا شخص ما عنده غيره هذي مع الوقت ستغزو فكر البنات الصغار هي ومن على شاكلتها صدق من يتصدر المشهد الان السفهاء ولا يعلوا من شانهم الا الجهلاء — سلطان (@smbq55) June 14, 2020

بينما سخر آخرون من جسدها وفشلها في الرقص، فكتبوا: “حتى في الرقص فاشله مشكله صراحه”، وفي تعليق آخر : “والله مافيها شي يهتز دميه”.

حتى في الرقص فاشله مشكله صراحه 😂😂😏 — Sultan sh (@Red_Sight_750) June 14, 2020

والله مافيها شي يهتز دميه وعاد تتويرك😂 — مستر نو بدي (@azNN011) June 14, 2020

وكانت مودل روز قد أعلنت قبل أيام أن الشركة المسؤولة عن إدارة تطبيق “سناب شات” اختارتها شريكا استراتيجيا في المنطقة.

وذكرت مودل روز أنها أول امرأة عربية يتم اختيارها لهذا المنصب .

وقالت موديل روز إنها سعيدة للغاية بهذا المنصب، مؤكدة أن إدارة “سناب شات” ستقيم احتفالية خاصة بهذه المناسبة في عام 2021.

شكر من القلب لشركه سناب شات لاختياري كشريك استراتيجي

#SnapPartnerSummit

I feel grateful and honored to be part of #SnapPartnerSummit thank you @Snapchat https://t.co/99b2qSrY5F pic.twitter.com/AEqWHcSPQd — Model Roz (@ModelRoz) June 11, 2020

يُذكر أن الفاشينيستا السعودية، مودل روز مُتهمة بالإساءة إلى بنات الخليج بسبب ملابسها التي تظهر به في أغلب صورها وهي عارية البطن وأجزاء أخرى، رغم انتمائها للسعودية.