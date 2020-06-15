“شاهد” كويتي أرعب السكان بما فعله بعدما اقتحم مسجداً قبل الفجر .. وهذا ما تبيّن بعد ضبطه

اثار مواطن في الكويت الذعر بين السكان بعدما اقتحم مسجداً في منطقة الزهراء، فجراً، وأخذ يتحدث عبر مكبرات الصوت.

وذكرت حسابات كويتية أنّ تصرف المواطن نشر الرعب بين سكان المنطقة، فيما تمّ ضبطه، وأحيل الى الطب النفسي وتبين لديه ملف فيه.

ضبط مواطن اقتحم مسجداً في منطقة الزهراء فجراً وأخذ يخطب فيه. واحيل الى الطب النفسي وتبين لديه ملف فيه. pic.twitter.com/EIvVmc6TBw — حديث الكويت (@TalkofKuw) June 15, 2020

وتفاعل المغرّدون مع الواقعة التي قالوا إنّها ذكّرتهم بقصة صوت الحوت الأزرق التي أحدثت ضجة واسعة في وقتٍ سابق.

😂😂😂مثل صوت الحوت اللي سووه منه سالفه — افلاطونيه (@Artonia821) June 15, 2020

وتساءل مغرّد آخر عن دور حرّاس المسجد في منع دخول هذا الشخص اليه وبث الذعر بين الناس .

حراس المسجد شنو فايدتهم ؟ وينهم عنه ؟ — Hamad (@Hamad10894909) June 15, 2020

وعبّر آخرون عن تضامنهم مع الشخص، ودعوا له بالشفاء، بعدما تبين أن لديه ملفاً بالطب النفسي.

ربنا يشفيه — yousri atia (@atia_yousri) June 15, 2020