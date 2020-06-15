كويتي ينشر الرعب بعد اقتحامه مسجداً واستخدامه مكبرات الصوت
كويتي ينشر الرعب بعد اقتحامه مسجداً واستخدامه مكبرات الصوت
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“شاهد” كويتي أرعب السكان بما فعله بعدما اقتحم مسجداً قبل الفجر .. وهذا ما تبيّن بعد ضبطه

كتب وطن
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اثار مواطن في الكويت الذعر بين السكان بعدما اقتحم مسجداً في منطقة الزهراء، فجراً، وأخذ يتحدث عبر مكبرات الصوت.

وذكرت حسابات كويتية أنّ تصرف المواطن نشر الرعب بين سكان المنطقة، فيما تمّ ضبطه، وأحيل الى الطب النفسي وتبين لديه ملف فيه.

وتفاعل المغرّدون مع الواقعة التي قالوا إنّها ذكّرتهم بقصة صوت الحوت الأزرق التي أحدثت ضجة واسعة في وقتٍ سابق.

وتساءل مغرّد آخر عن دور حرّاس المسجد في منع دخول هذا الشخص اليه وبث الذعر بين الناس .

وعبّر آخرون عن تضامنهم مع الشخص، ودعوا له بالشفاء، بعدما تبين أن لديه ملفاً بالطب النفسي.

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