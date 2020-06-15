المتصهين السعودي عبدالحميد الغبين يثير الجدل بتغريدة مريبة وجهها لـ ابن سلمان:”حياتي في خطر”

أثار الإعلامي السعودي المتصهين عبدالحميد الغبين، جدلا واسعا بين متابعيه بعد نشره تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر قال فيها إن حياته في خطر مطالبا ولي العهد محمد بن سلمان بالتدخل لإنقاذه.

وكتب “الغبين” المعروف بدعوته للتطبيع علنا وسب الفلسطينيين والتطاول عليهم بشكل دائم، في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”حياتي في خطر أتمنى أستطيع بعد قليل توجيه رسالة لسيدي محمد بن سلمان ومعالي النائب العام لتوفير الحماية لي.”

حياتي في خطر أتمنى أستطيع بعد قليل توجيه رسالة لسيدي محمد بن سلمان ومعالي النائب العام لتوفير الحماية لي.

يشهد الله لم أكن انوي التحدث عن الموضوع إلا أمام الجهات القضائية والمتخصصة ولكن لم يترك لي خيار آخر أمام أشخاص متنفذين.@bip_ksa — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) June 15, 2020

وتابع في كلمات غير مفهومة:”يشهد الله لم أكن انوي التحدث عن الموضوع إلا أمام الجهات القضائية والمتخصصة ولكن لم يترك لي خيار آخر أمام أشخاص متنفذين.”

كما وجه عبدالحميد الغبين رسالة للنائب العام السعودي في تغريدة أخرى قال فيها:”معالي النائب العام انا على مواطن سعودي تم إخفاء بياناته من السجل مدني دون أي سبب شرعي أو نظام.”

معالي النائب النائب العام انا على مواطن سعودي تم إخفاء بياناته من السجل مدني دون أي سبب شرعي أو نظام.

تم تمرير خطاب لوزير الداخلية من ضمن الاتهامات التخابر مع دولة أجنبية تهريب اموال تقدر بمئات الملايين الى خارج المملكة.

إدارة ضباط وموظفي دولة كبار تقديم سيارات فاخره لهم. pic.twitter.com/4nX73wlCUm — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) June 15, 2020

وأضاف في تغريدته التي أرفق بها صورة لبياناته الشخصية من السجل المدني التابع له:”تم تمرير خطاب لوزير الداخلية من ضمن الاتهامات التخابر مع دولة أجنبية تهريب اموال تقدر بمئات الملايين الى خارج المملكة، إدارة ضباط وموظفي دولة كبار تقديم سيارات فاخره لهم.”

وأثارت تغريدات “الغبين” جدلا واسعا بين متابعيه الذين انقسموا بين مهاجم له شامتين بما اصابه لتطاوله الدائم على الشعب الفلسطيني وقضيته، وآخرون طالبوه بتوضيح ما يريد مشيرين إلى أن كلامه غامض وغير مفهوم ولا يعرف منه من يقصد بالشخصيات المتنفذة وما قصة أن حياته معرضة للخطر.

هذه نهاية كل عميل — raed (@DrRaed10) June 15, 2020

هذي نهاية تخبيصك تستاهل ماجاك — جاسر العنزي (@T2w33pwIqbgvK8P) June 15, 2020

كلامك غير مفهوم حتى النائب العام يحتاج ترجمه — أحب البحر (@roorat91) June 15, 2020

وكان عبدالحميد الغبين أكد في ديسمبر من العام الماضي، أن السلطات السعودية قامت بسحب جنسيته دون أن يعرف الأسباب، مشيرا إلى أنه يحترم القرار ويبقى على السمع والطاعة.

ونشر الغبين تغريدة عبر صفحته على موقع تويتر ورصدتها (وطن) حينها قال فيها: “ما نشر عن سحب الجنسية صحيح وبقرار وزاري ولا أعرف الأسباب، وأنا أحترم القرار بغض النظر عن حيثياته وليس لنا إلا السمع والطاعة”.

يذكر أن الإعلامي السعودي كان من أبرز الدعاة لبناء علاقات دبلوماسية واقتصادية مع إسرائيل، كما أنه رحب في أحد مقاطع الفيديو التي تم تداولها له باجتياح إسرائيل جنوب لبنان من أجل القضاء على حزب الله.

وسبق أن نشرت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر موقع تويتر (إسرائيل بالعربية) مقطع فيديو للغبين استعرض فيه الفوائد التي ستجنيها السعودية من التعاون الاقتصادي مع إسرائيل.