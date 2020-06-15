“شاهد” شمس الكويتية تفضح المتحرشين من المشاهير.. وهذا ما قالته عن علاقات الرجال المتزوجين

عادت الفنانة الكويتية شمس لإثارة الجدل من جديد بتصريحاتها الغريبة وخرجت تهاجم بعض مشاهير مواقع التواصل، وتتهم بالتحرش والعلاقات المشبوهة خارج إطار الزواج ما تسبب في جدل بين نشطاء الكويت.

وفي مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق “سناب شات” تحدثت “شمس” حول عدة قضايا مثيرة للجدل أبدت فيهم رأيها، وذلك كإجابة على مجموعة من الاسئلة تلقتها من متابعيها.

وتناولت شمس الحديث عن مجموعتها الغنائية المقبلة وأكدت مراهنتها علي تلك المجموعة خاصة أغنية “شيزوفرينيا”، معلنةً انها ستعتزل الفن، وتعمل أي مهنة، إذا لم تنجح.

وانتقلت الفنانة الكويتية المثيرة للجدل للحديث عن حياة المشاهير على “السوشيال ميديا”، فأعربت عن استيائها من عرضهم لحيواتهم الشخصية عبر مواقع التواصل، قائلةً: “اشوفهم في المناسبات يطقون بعض، شايفة مشاهير ونجمات ومطربين يطقون بعض”.

واضافت أن الصورة التي ‏يقدمونها مغايرة تماماً لحقيقتهم، كما أشارت إلى أن بعض الأزواج المشاهير يتحرشون بالفتيات‏ .

وتحدثت شمس أيضاً عن علاقات الرجال المتزوجين خارج الحياة الزوجية، فهاجمت الرجال المتزوجين الذي يبحثون عن علاقات سريعة بعيداً من زوجاتهم، ونصحت النساء بالإبتعاد عنهم، وعدم تصديق حججهم حول عدم سعادتهم مع زوجاتهم .

ورداً على سؤال من أحد المتابعين حول “المشتبهين بالنساء”، فأجابت بأنها تحبهم إذ لا يؤذون احداً.

ودائما ما تتعمد الفنانة الكويتية إثارة الجدل بتصريحاتها الغريبة وظهورها المثير لجذب المتابعين، وزيادة شهرتها عبر مقاطع تافهة خالية من أي محتوى.