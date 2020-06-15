“شاهد” الفيديو الذي لم يستطع المشاهدين إكماله لـ”حليمة بولند”.. ماذا قالت عن الحج والعُمرة!!

فجرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعبيرها عن حزنها بسبب إلغاء موسم الحج.

وظهرت حليمة بفيديو رصدته “وطن” قالت فيه: “لوين بتاخذنا كورونا أكثر من كذه؟ مساجد وتسكرت، والبورصة ونزلت، شركات وأفلست، واقتصاد وتدهور، والناس وتفنشوا”.

وتابعت حديثها بطريقتها الدائمة بتصنع “الدلع”: “اليوم صُعقنا كمسلمين بخبر موسم إلغاء الحج، طبعا أنا رحت الحج مرة وكان ودي السنة أروح، لكني رايحة عمر تقريباً 19 مرة، بس طبعا خبر مؤلم جداً”.

حليمة بولند تَشعر بحزن الشديد جدا جدا بعد سماعها خَبر عن إلغاء الحج😔 pic.twitter.com/oTzpFJ76Cc — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) June 14, 2020

ثم قامت حليمة بولند بالتسحيج للسعودية، وأثنت على قرارهم بإلغاء موسم الحج، ثم عادت لطبيعة عملها، وتغطية معرض “كشوخي”، ما أثار سخرية المُتابعين في طريقة انتقالها من حديث عميق إلى سطحي وتافه.

يلا خلونا كلنا نروووح لكشوخي — M7MD (@mohmad_ii) June 14, 2020

وسخر مُغرد قائلاً: “اتحدى اي احد يقدر يكمل المقطع من كمية التلوث السمعي اللي فيه”.

اتحدى اي احد يقدر يكمل المقطع من كمية التلوث السمعي اللي فيه — S (@gunrex5) June 14, 2020

ونشر آخر صورة من فيلم للممثل محمد سعد وهو ينظر مصدوماً لسيدة تدعي الشرف والعفاف، في إشارة إلى أن حليمة بولند مُتصنعة.

وسخر مغرد باسم محمدين، وكتب: “ماتت من الحزن ياحرام وخلصت وطالعة معرض، حرام كانت بتحج السنه ذي بس مقفلين”.

ما تتت من الحزن ي حرام وخلصت وطالعة معرض

حرام كانت بتحج السنه ذي بس مقفلين — محمدين* (@MD15B12) June 14, 2020

وشابهه في الرأي مُغرد آخر وعلق: “الي يشوفها يقول انها كل سنه تحج”.

الي يشوفها يقول انها كل سنه تحج — d1.2_ (@lli__ea) June 14, 2020

وعلق آخرون عن كمية التصنع التي أصابتهم بالمرض لدرجة أنهم لم يستطيعو إكمال مشاهدة الفيديو.

ي وااادد يمين الله ماقدرت اكلم من كمية التصنع وكمية الكذب وكمية التميلح الغبي 🦧 — xrm2 (@xrm297) June 15, 2020

وكانت حليمة بولند أثارت الجدل فور فرض الحظر، والحجر الصحي، بعدما نشرت فيديو عبر “سناب شات”، وهي تنصح مُتابعيها بالمواظبة على قراءة القرآن.

وعلقت حليمة بولند على المقطع قائلة: “راحة البال قصة لن يفهمها تاركو الصلاة”.

وظهرت في المقطع وهي تُمسك أجزاءً من القرآن وتنصح مُتابعيها قائلة: “من أول جزء قلنا بنبدأ مع بعض، يوم تنسون ويوم تلهون ويوم تغفلون، خاصة مع حوسة الأطفال، بس لا نغفل عن قراءة القرآن ونخليها شيء أساسي ودائم ويومي”.

https://www.instagram.com/bee4andafter_kw/?utm_source=ig_embed

وسخر النشطاء آنذاك من نصائح حليمة بولند الروحانية.

الجدير بالذكر أن صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية ذكرت أن السعودية تدرس قرارا بإلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيسها، وذلك بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد حاجز الـ100 ألف شخص.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير بوزارة الحج والعمرة السعودية، أن هذه المسألة دُرست بعناية، كما يجري النظر في سيناريوهات مختلفة وسيتم اتخاذ قرار رسمي في غضون أسبوع.