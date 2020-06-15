“شاهد” الفيديو الذي لم يستطع المشاهدين إكماله لـ”حليمة بولند”.. ماذا قالت عن الحج والعُمرة!!
فجرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعبيرها عن حزنها بسبب إلغاء موسم الحج.
وظهرت حليمة بفيديو رصدته “وطن” قالت فيه: “لوين بتاخذنا كورونا أكثر من كذه؟ مساجد وتسكرت، والبورصة ونزلت، شركات وأفلست، واقتصاد وتدهور، والناس وتفنشوا”.
وتابعت حديثها بطريقتها الدائمة بتصنع “الدلع”: “اليوم صُعقنا كمسلمين بخبر موسم إلغاء الحج، طبعا أنا رحت الحج مرة وكان ودي السنة أروح، لكني رايحة عمر تقريباً 19 مرة، بس طبعا خبر مؤلم جداً”.
ثم قامت حليمة بولند بالتسحيج للسعودية، وأثنت على قرارهم بإلغاء موسم الحج، ثم عادت لطبيعة عملها، وتغطية معرض “كشوخي”، ما أثار سخرية المُتابعين في طريقة انتقالها من حديث عميق إلى سطحي وتافه.
وسخر مُغرد قائلاً: “اتحدى اي احد يقدر يكمل المقطع من كمية التلوث السمعي اللي فيه”.
ونشر آخر صورة من فيلم للممثل محمد سعد وهو ينظر مصدوماً لسيدة تدعي الشرف والعفاف، في إشارة إلى أن حليمة بولند مُتصنعة.
وسخر مغرد باسم محمدين، وكتب: “ماتت من الحزن ياحرام وخلصت وطالعة معرض، حرام كانت بتحج السنه ذي بس مقفلين”.
وشابهه في الرأي مُغرد آخر وعلق: “الي يشوفها يقول انها كل سنه تحج”.
وعلق آخرون عن كمية التصنع التي أصابتهم بالمرض لدرجة أنهم لم يستطيعو إكمال مشاهدة الفيديو.
وكانت حليمة بولند أثارت الجدل فور فرض الحظر، والحجر الصحي، بعدما نشرت فيديو عبر “سناب شات”، وهي تنصح مُتابعيها بالمواظبة على قراءة القرآن.
وعلقت حليمة بولند على المقطع قائلة: “راحة البال قصة لن يفهمها تاركو الصلاة”.
وظهرت في المقطع وهي تُمسك أجزاءً من القرآن وتنصح مُتابعيها قائلة: “من أول جزء قلنا بنبدأ مع بعض، يوم تنسون ويوم تلهون ويوم تغفلون، خاصة مع حوسة الأطفال، بس لا نغفل عن قراءة القرآن ونخليها شيء أساسي ودائم ويومي”.
وسخر النشطاء آنذاك من نصائح حليمة بولند الروحانية.
الجدير بالذكر أن صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية ذكرت أن السعودية تدرس قرارا بإلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيسها، وذلك بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد حاجز الـ100 ألف شخص.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير بوزارة الحج والعمرة السعودية، أن هذه المسألة دُرست بعناية، كما يجري النظر في سيناريوهات مختلفة وسيتم اتخاذ قرار رسمي في غضون أسبوع.