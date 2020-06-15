“شاهد” حساب كويتي شهير يفضح مسؤولين كويتيين وينشر لهم صوراً وفيديوهات أثناء تلقيهم رشاوى من النائب البنغالي!

فجر حساب كويتي، مفاجأة من العيار الثقيل، متوعداً بكشف تفاصيل فضيحة ” النائب البغالي” التي أثارت موجة غضب واسعة في الكويت مؤخراً.

وقال حساب “شاهين الوثائقية”، النشط على “تويتر” حسب ما رصدت “وطن”، انه سيكشف قريباً صور ومقاطع فيديو للنائب البنغالي محمد شهيد إسلام، وهو يقدم رشاوي لبعض المسؤولين، مؤكدة أنها ستكشف الحقيقة كاملة.

قريبا سنقوم بنشر صور ومقاطع فيديو للنائب البنغالي وهو يقدم رشاوي لبعض المسؤولين وسنكشف الحقيقة كاملة pic.twitter.com/JPyjk0Ue8G — شاهين الوثائقية (@SAH_DOC) June 14, 2020

وكانت البداية حين كشفت صحيفة “دكا تريبيون” التي تصدر في دكا بنغلاديش إن النائب البنغالي محمد شهيد إسلام قدم خمس سيارات فارهة رشوة لمسؤولين كويتيين لتسهيل أعماله، وقام بالتعاون مع زوجته وتاجر كويتي بإدخال 20 ألف بنغالي إلى الكويت مقابل 60 مليون دينار.

وأكدت الصحيفة أن إدارة التحقيقات الجنائية في الكويت اعتقلت محمد شهيد إسلام ، المعروف باسم كازي بابول، بتهمة الاتجار بالبشر وغسل الأموال.

وكان كازي بابول يحصل على 3 آلاف دينار من كل بنغالي مقابل السفر إلى الكويت.

وكشفت صحيفة “الراي” الكويتية تطورات خطيرة بقضية النائب البنغالي، واعترافات المتهم عن شخصيات كويتية بارزة متورطة معه في قضية الاتجار بالبشر من بينهم نواب بمجلس الأمة.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أنّ التحقيقات مع النائب البنغالي كشفت حتى الآن أن لديه تعاملات مالية مع نائبين حاليين ونائب سابق في مجلس الأمة، إضافة إلى ضابط سابق مُثير للجدل.

واعتبرت مصادر مطلعة أنّ المعلومات الجديدة التي كشفتها التحقيقات هي أول الغيث وتشكّل رأس جبل الجليد في القضية بخيوطها الشائكة.

وتوقعت المصادر أيضا الكشف عن أسماء مُثيرة من بين المتورطين في التعامل مع النائب البنغالي المُتهم بجلب آلاف العمالة السائبة إلى الكويت مقابل مبالغ مالية تقدّر بملايين الدنانير.