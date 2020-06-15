المخابرات التركية “تعكر مزاج” عيال زايد وتفشل مخططاً لتمويل عمليات إرهابية لصالح “بي كا كا” الكردية

في ضربة جديدة لمخططات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لاستهداف تركيا، تمكن جهاز المخابرات التركي من إفشال مخطط إماراتي لتمويل منظمة “بي كا كا” الكردية التي تصنفها تركيا إرهابية، وذلك من خلال دعم ضخم للمنظمة.

وكشف الناشط السياسي التركماني، آكار كاهان، تفاصيل رصد المخابرات التركية لحركة أموال أرسلت من الإمارات إلى إقليم كردستان العراقي، وذلك لضرب أهداف تركية في شمال العراق وداخل تركيا.

وقال كاهان، في تغريدة رصدتها وطن: “رصدت المخابرات التركية حركة أموال تُرسل من الإمارات إلى إقليم كردستان ثم تُرسل إلى تنظيم PKK في جبال قنديل شمال العراق”.

وأضاف كاهان: “تواصلت تركيا مع الإقليم الكردستاني وبطلب منها تم وضع قيود على حوالات الإمارات وبهذا تم تجفيف منبع الدعم والبارحة أطلقت تركيا عملية جوية دمرت مخازن السلاح”.

رصدت المخابرات التركية حركة أموال تُرسل من الإمارات إلى إقليم كردستان ثم تُرسل إلى تنظيم PKK في جبال قنديل /شمال العراق

تواصلت تركيا مع الإقليم الكردستاني وبطلب منها تم وضع قيود على حوالات الإمارات وبهذا تم تجفيف منبع الدعم والبارحة أطلقت تركيا عملية جوية دمرت مخازن السلاح — AKAR HAKAN 🇹🇷 آكار هاكان (@akarh90) June 15, 2020

وفي السياق، أعلن حساب الرادع التركي، عن تمكن الطائرات التركية من تدمير 81 هدفاً للمنظمة الإرهابية الممولة إماراتياً، وذلك من خلال عملية مخلب النسر التي شنها الجيش التركي واستهدفت أوكار الإرهابيين من منظمة “بي كا كا” شمالي العراق.

#مخلب_النسر ؛ عملية عسكرية للجيش التركي تستهدف أوكار الإرهابيين من منظمة "بي كا كا"، شمالي #العراق.

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تم حتى اللحظة تدمير 81 هدف. pic.twitter.com/qnaYzR9pFq — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) June 15, 2020

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تدمير 81 هدفا لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية شمالي العراق، في إطار عملية “المخلب النسر”.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر تويتر، رصدتها “وطن”، بشأن استهداف مواقع في سنجار وقرجيك وقنديل والزاب وأفشين باسيان وهاكورك، تتخذها المنظمة كقواعد لها شمالي العراق.

Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.#MSB #TSK #PençeKartal — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 15, 2020

وأكدت الوزارة، أنه تم تدمير 81 هدفا، تشمل كهوفا ومخابئ وتحصينات لإرهابيي “بي كا كا”، مشيرة إلى أن المقاتلات عادت إلى قواعدها في تركيا سالمة عقب تنفيذ مهامها.

وأشارت أن العملية، التي أسفرت عن خسائر كبيرة للتنظيم الإرهابي، استخدمت فيها ذخائر محلية الصنع.

وأوضحت أنها راعت، خلال تخطيط وتنفيذ العملية، حماية أرواح المدنيين وأملاكهم، لافتة إلى أن القوات المسلحة التركية ستواصل بحزم مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي.

وفي وقت متأخر من ليل الأحد/الإثنين، أطلقت القوات المسلحة التركية، عملية “المخلب-النسر” العسكرية ضد منظمة “بي كا كا” الإرهابية شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع: “انطلقت عملية المخلب-النسر، وطائراتنا تدمّر جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم”.

كما هنأ وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار” طياري سلاح الجو، العائدين إلى قواعدهم العسكرية بعد ضرب أوكار إرهابيي “بي كا كا” شمالي العراق، على تكلل العملية بالنجاح.

جدير بالذكر أن منظمة “بي كا كا”، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة.