“ما بالكم بالذي لا نعرفه”.. “شاهد” ناشط كويتي يفضح الوافدين المصريين ويكشف ما تفعله “المافيا” بالكويت!

فضح الناشط والناقد السياسي الكويتي، ناصر بيك، ما يفعله بعض الوافدين المصريين من ممارسات غير قانونية في الكويت، قد تصل عقوبتها إلى السجن سنوات طويلة.

وروى “ناصر بيك” ما حدث معه شخصياً بفيديو نشره عبر “تويتر”، ورصدته “وطن”، قائلاً: “في أحد المرات وضعت إعلاناً أطلب من خلاله موظفين، وكان أحد المتقدمين شخص مصري أخبرني أنه وصل تواً إلى الكويت”.

أسمع قصة المافيه المصريه في الكويت لتزوير اللأوراق والثبوتيات الرسميه. هذا عرفناه والخافي أعظم pic.twitter.com/xHI1AQy5JR — ناصر بيك ⚔️ (@Q8NaserBek) June 11, 2020

وتابع “بيك”: “جاءني إلى مقر العمل وأحضر معه أوراقه الثبوتية، وسألته إذا كان يملك كرت صحة أم لا، وهو الكرت الذي تعطيه إياه وزارة الصحة بعدما تتأكد من سلامته وخلوه من الأمراض المعدية”.

وأخبر “بيك” الوافد المصري عن أهمية كرت الصحة، وأن البلدية تقوم بالتفتيش دائماً في مقر عمله، وكذلك وزارة التجارة وهيئة التغذية، للتأكد من سلامة الموظفين.

وتابع بيك: “لاحظت أن المصري خاف وردة فعله مريبة، واعترف لي أن كرت الصحة الخاص به مزور، وأن لديهم شخص يتواصلون معه مجرد وصولهم من مصر، فيعطيهم هذا الكرت مقابل 50 دينار، وهو مزور”.

وكشف “بيك” أنه لم يرد قطع رزق الوافد المصري، ولم يبلغ عنه، وقال: “أقسم بالله بعض المصريين مسويين مافيا، ويقومون بتزوير أوراق رسمية، مثل هذا الشخص الذي يعمل في مطعم ولديه كرت صحة مزور”.

وختم “بيك”: “هذا ما يحدث لدينا في الكويت وهذا الذي نعرفه، فما بالكم بالذي لا نعرفه؟”.

الجدير بالذكر أن عقوبة التزوير في القانون الكويتي، بحسب ( المادة 258) من قانون الجزاء الكويتي، هي أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب تزويراً .

وكما نصت ( المادة 259/2 ) “وإذا إرتكب التزوير في المحرر الرسمي من الموظف المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار”.