“جميع الشعوب تحترمنا الا المصاروة”.. نائب كويتي يطالب بترحيل المصريين وتطليق المصريات ويثير جدلاً واسعاً
أثار سجال بين النائب في مجلس الأمة الكويتي، مبارك البغيلي، ومعلم من مواطنيه، حول الوافدين المصريين جدلاً واسعاً وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.
البغيلي قال في تغريدة رصدتها “وطن”: “عدد المصاروة (المصريين) مليون في بلادنا ويزاحمون الكويتي في كل شيء، وآلاف الكويتيين يعانون من البطالة لأن ديوان الخدمة المسيطر عليه مستشارين مصاروة”.
وأشار البغيلي، إلى أن هناك فشل في التوظيف، متابعاً: “فوق كل ذلك تعرضت بلادنا للشتم البذيء من المصاروة، ثم يأتي بعض المغردين ليقول المصاروة أهلنا”.
وأضاف في تغريدة أخرى: “الكويتي المتزوج من مصرية أو وافدة أخرى، وفتح لها ملف إعلان رغبة لتجنيسها، إذا طلقها، تستمر هي بمراجعة ملف رغبتها بالتجنيس، ومفروض إذا تطلقت منه يتم إلغاء ملف رغبتها بالتجنيس فوريا، لا للمتاجر بالجنسية الكويتية”.
وتابع النائب الكويتي: “كل شعوب الأرض تحترم الكويت ورموزها وشعبها إلا المصاروة الذين شتموا الكويت ورموزها وتاريخها وطعنوا بأعراض الشعب الكويتي، ترحيل المصاروة من بلادنا واجب وطني”.
وفي السياق، أثارت تغريدات النائب الكويتي جدلاً واسعاً بين متابعيه وردود غاضبة من المصريين، خاصة في ظل تفاقم الأزمة بين الكويت ومصر بسبب الوافدين.
المعلم صالح مرعي الشمري، رد على تغريدة النائب الكويتي، وقال وفق ما رصدت “وطن”: “المليون مصري اللي في بلادنا نشيلهم فوق الرأس ومكانهم وسط القلب، والوظائف كثيرة والخير كثير والمال مال الله والأرض أرض الله والرازق في السماء والحاسد في الأرض”.
وأضاف: “أصلاً مليون مصري في البلد شويه علينا عايزين مليونين أو ثلاثة علشان تتبارك البلد بالطيبين”.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التغريدات والسجال الدائر، حيث ظهر المغردين ما بين مؤيد ومعارض لكلا الطرفين.
وشهدت الفترة الأخيرة هجمات متبادلة بين كويتيين ومصريين بسبب قيام بعض نجوم الكويت سواء في مجال الفن أو السياسة بانتقاد العمالة المصرية الوافدة في بلادهم مطالبين بترحيلها، الأمر الذي أثار غضب المصريين خاصة أنه كانت هناك شتائم كبيرة بحقهم.