“جميع الشعوب تحترمنا الا المصاروة”.. نائب كويتي يطالب بترحيل المصريين وتطليق المصريات ويثير جدلاً واسعاً

أثار سجال بين النائب في مجلس الأمة الكويتي، مبارك البغيلي، ومعلم من مواطنيه، حول الوافدين المصريين جدلاً واسعاً وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

البغيلي قال في تغريدة رصدتها “وطن”: “عدد المصاروة (المصريين) مليون في بلادنا ويزاحمون الكويتي في كل شيء، وآلاف الكويتيين يعانون من البطالة لأن ديوان الخدمة المسيطر عليه مستشارين مصاروة”.

وأشار البغيلي، إلى أن هناك فشل في التوظيف، متابعاً: “فوق كل ذلك تعرضت بلادنا للشتم البذيء من المصاروة، ثم يأتي بعض المغردين ليقول المصاروة أهلنا”.

عدد المصاروة مليون في بلادنا

ويزاحمون الكويتي في كل شئ

وآلاف الكويتيين يعانون من البطالة

لأن ديوان الخدمة المسيطر عليه مستشارين مصاروة فشل في قضية التوظيف

وفوق ذلك كله تعرضت بلادنا للشتم البذئ من الكثير من المصاروة



ثم يأتي بعض المغردين ليقول : المصاروة أهلنا !



قاتل الله الغباء — مبارك البغيلي (@M__albugaily) June 12, 2020

وأضاف في تغريدة أخرى: “الكويتي المتزوج من مصرية أو وافدة أخرى، وفتح لها ملف إعلان رغبة لتجنيسها، إذا طلقها، تستمر هي بمراجعة ملف رغبتها بالتجنيس، ومفروض إذا تطلقت منه يتم إلغاء ملف رغبتها بالتجنيس فوريا، لا للمتاجر بالجنسية الكويتية”.

الكويتي المتزوج من مصرية أو وافدة أخرى ، وفتح لها ملف ( إعلان رغبة ) لتجنسيها ، إذا طلقها ، تستمر هي بمراجعة ملف رغبتها بالتجنيس



ومفروض إذا تطلقت منه يتم إلغاء ملف رغبتها بالتجنيس فورياً



لا للمتاجر بالجنسية الكويتية — مبارك البغيلي (@M__albugaily) June 13, 2020

وتابع النائب الكويتي: “كل شعوب الأرض تحترم الكويت ورموزها وشعبها إلا المصاروة الذين شتموا الكويت ورموزها وتاريخها وطعنوا بأعراض الشعب الكويتي، ترحيل المصاروة من بلادنا واجب وطني”.

كل شعوب الأرض تحترم الكويت ورموزها وشعبها إلا المصاروة الذين شتموا الكويت ورموزها وتاريخها وطعنوا بأعراض الشعب الكويتي



ترحيل المصاروة من بلادنا واجب وطني — مبارك البغيلي (@M__albugaily) June 13, 2020

وفي السياق، أثارت تغريدات النائب الكويتي جدلاً واسعاً بين متابعيه وردود غاضبة من المصريين، خاصة في ظل تفاقم الأزمة بين الكويت ومصر بسبب الوافدين.

المعلم صالح مرعي الشمري، رد على تغريدة النائب الكويتي، وقال وفق ما رصدت “وطن”: “المليون مصري اللي في بلادنا نشيلهم فوق الرأس ومكانهم وسط القلب، والوظائف كثيرة والخير كثير والمال مال الله والأرض أرض الله والرازق في السماء والحاسد في الأرض”.

وأضاف: “أصلاً مليون مصري في البلد شويه علينا عايزين مليونين أو ثلاثة علشان تتبارك البلد بالطيبين”.

المليون مصري اللي في بلادنا نشيلهم فوق الرأس ومكانهم وسط القلب.



والوظايف كثيره والخير كثير والمال مال الله والأرض أرض الله والرازق في السماء والحاسد في الأرض

أصلاً مليون مصري في البلد شويه علينا عايزين مليونين أو ثلاثه علشان تتبارك البلد بالطيبين



نعم أهلنا وحبايبنا 🇪🇬❤️ pic.twitter.com/TBNP1fkgLP — صالح مرعي الشمري ❤️ (@abo_is7aq_84) June 12, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التغريدات والسجال الدائر، حيث ظهر المغردين ما بين مؤيد ومعارض لكلا الطرفين.

أخذها قاعده الغير محترم وين ما يروح يظل غير محترم وقرف للعالم

هم المصريين يسبون العالم كله ومو عاجبهم العالم كله لأنهم موهومين بأنهم احسن من الناس.. وأكثر ناس لا تشكر ولا تعترف بالفضيلة.. وأكثر ناس منبوذة بالعالم لأن عندهم الضمير دائما غائب

العالم كله ما يحترمهم وعارف نصبهم — Salman alqasemi (@AlqasemiSalman) June 13, 2020

ماكو كرامه حتى الجنسيه يطرونها ، واخر شي ( احنا تاريخ ، ٧٠٠٠ سنه ، احنا حضاره ) — جلاد البلح🇰🇼 (@Hamadq840) June 13, 2020

ياريت البغيلي يشيل عينه شويه من المصري اللي بياخد مرتبه بتعبه يشوفله قضيه مهمه في البلد تنفع المواطن الكويتي الكويت علي كل الفلوس والتحضر لحد دلوقت مافيهاش مترو انفاق بس كل همه المصريين عاوز ينشهر علي حسابنا😉😉 — Lili Abdallah (@LiliAbdallah) June 12, 2020

مصر فيها اكتر من 4 مليون لاجيء سوري ويمني وليبي وعراقي وعمرنا ماجيبنا سيرة الموضوع دة عشان دول اهلنا وكرامتهم من كرامتنا. عيب اللي بيتقال دة — Shereen (@smottaleb) June 13, 2020

للتصحيح ، عدد المصريين بالكويت ٥٠٠ الف والهنود مليون ونص وباقي الجنسيات اكثر من المصريين وبدل القباحة وقلة الأدب من إنسان فتنوي حاقد كرية فالحل في آيدي حكومة الكويت الموقرة، تستغني عن آي عدد تشاء حتي لو أعلنت عن ترحيل المصريين بعد إعطائه حقوقهم لكن كل هذا بالأدب وبعيدا عن السفالة — Diab Sharaf (@DiabSharaf3) June 13, 2020

وشهدت الفترة الأخيرة هجمات متبادلة بين كويتيين ومصريين بسبب قيام بعض نجوم الكويت سواء في مجال الفن أو السياسة بانتقاد العمالة المصرية الوافدة في بلادهم مطالبين بترحيلها، الأمر الذي أثار غضب المصريين خاصة أنه كانت هناك شتائم كبيرة بحقهم.