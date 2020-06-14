ملك المغرب يخضع لعملية جراحية .. ما حدث معه كاد يعرّضه لسكتة دماغية أو فشل في القلب!

أفادت وسائل إعلامٍ مغربية أنّ الملك محمد السادس خضع لعملية جراحية ناجحة في القلب تم إجراؤها بمصحة القصر الملكي بالرباط.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية، أن الإيقاع الأذيني لقلب الملك محمد السادس، أظهر عودة في الاضطراب من جديد، وهو ما دفع الأطباء المشرفين على حالته لإزالته بعملية جراحية.

والإيقاع الأذيني أو “الإرجاف الأذيني” يعرّفه الأطباء بأنه عبارة عن ضربات القلب السريعة غير المنتظمة والمتسارعة.

ويمكن أن تزيد هذه المشكلة من خطر التعرض للسكتات الدماغية، أو فشل القلب، وأي مضاعفات أخرى متعلقة بالقلب.

وأجريت للملك يوم 26 فبراير 2018 بباريس؛ عملية مماثلة مكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي.